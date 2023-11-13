萬事達卡攜TapPay導入企業虛擬信用卡 助縮短財務結算流程

萬事達卡今 (13) 日宣布與金融科技 SaaS 公司 TapPay 喬睿科技合作，將擴大導入企業虛擬信用卡支付解決方案 (ICCP)，協助台灣企業加速數位轉型，更高效且精準的管控商務支出、縮短財務結算流程。萬事達卡表示，企業虛擬信用卡是純數位卡，企業主可不申辦實體卡片，使用上不受時間限制，隨時輕鬆進行跨境支付。

台灣中小型企業占全體企業家數超過 98%，許多企業主卻要耗費大量時間處理採購與財務核銷、解決令人頭痛的流動資金調度，以及面對結算或錯帳等問題。萬事達卡說明，虛擬信用卡的好處在於可產生一次性或多次性使用的 16 位數信用卡卡號，提供企業主更安全的支付方式來管控採購與商旅支出。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，企業虛擬信用卡支付解決方案擁有控管性、安全性、銷帳便利性等三大優勢，提供企業夥伴動態虛擬卡號服務，企業不僅可以事前控制使用時間、額度、場域等項目，一次性的動態虛擬卡號也可解決企業卡號外洩的安全疑慮。

陳懿文進一步指出，企業更可運用後端對帳系統，輕鬆減少報帳、財務作業的人力負荷，有效提升企業營運效率。目前萬事達卡已與台新等銀行合作，並計劃擴大導入該方案，全面解決企業主痛點。

萬事達卡表示，TapPay 在此次合作中扮演重要的系統串接角色，藉由與萬事達卡及銀行系統介接，提供企業虛擬卡申請平台，大大節省銀行耗費在系統建置上的時間與成本，更能提供一站式企業虛擬卡申請與對帳報表等服務。該服務預計明年上半年正式擴大導入，提供企業財務管理全面的支持。