雙月配00907初估配息0.141元 想領息最晚這天要買進
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-05 09:55
雙月配型 ETF 永豐優息存股 (00907-TW) 最新期前配息公告，每受益權單位估配 0.141 元，以 2/2 收盤價 14.53 元來計算，年化配息率約 5.83%，永豐投信表示，00907 實際配息金額將在 2 月 22 日宣布，2 月 26 日除息，並於次月 20 日發放，2 月 23 日前買進或持有的投資人，均可參與本次配息。
永豐投信表示，今年半導體復甦已是市場共識，持續看好在 AI 概念帶動下發展的科技相關類股，不過在全球戰事尚未平息、美國債務危機及年底總統大選等，都使得金融市場仍充滿變數，因此建議將部分資產配置在以金融、傳產為主的 00907，盡可能在參與市場復甦行情時，亦有相對保守部位的金融、傳產相關類股。
永豐優息存股 ETF 經理人張怡琳指出，根據證交所統計，定期定額交易戶數前十大個股當中，有 7 檔都是金融股，顯示金融類股為廣大存股族的心頭好。
為滿足存股族、退休族固定領息的需求，00907 即是瞄準了台股熱門存股標的，聚焦在相對穩健的產業，且能夠持續配發股利的企業，讓廣大股民能夠以小金額就投資多檔存股標的。
張怡琳補充，投資人在挑選息收型 ETF 時，若選擇配息金額相對穩定的 ETF，更能提前規劃股息現金流的運用，以 00907 為例，過往 8 次配息當中，有 6 次均配發 0.141 元，長期而言配息相對可靠。
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