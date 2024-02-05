紅包這樣發才潮！超商首見APP點數轉紅包服務上線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-05 12:28

本周即將迎來春節假期，連鎖超商全家 (5903-TW) 瞄準這波年節消費商機，今 (5) 日宣布創業界首例推出 APP 發紅包活動，消費者可將全家 APP 內會員點數和我的商品，轉為紅包，再一鍵轉傳至 LINE 群組、FB 等社群平台，可望導入一波強勁的 APP 流量。

全家指出，2 月 7 日起至 14 日於會員 APP 推出「百萬紅包到你家」數位紅包活動，主打「新年發紅包」和「投注抽紅包」兩大主題，結合遊戲和過年的喜氣氛圍全力引流量，推升消費動能。

全家進一步說明，消費者可將全家 APP 內會員點數與我的商品變成紅包，再一鍵轉傳至 LINE 群組、FB 等社群平台，邀請親友們同樂搶紅包，並可自由設定紅包數量與每人搶紅包次數，不論是好用的 Fa 點或 Let’s Café、Fami!ce 霜淇淋等明星商品，均可包成紅包與親友分享。

同時，全家 2024 祥龍福袋 2 入組合 (售價 498 元)，消費者購買後同樣可轉成紅包分享給親友搶好運，且只要在 2 月 21 日前於實體店舖完成福袋兌換，再贈送 2 支 Fami!ce 霜淇淋。