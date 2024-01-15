中鋼2月內銷普遍漲300元 紅海危機刺激提前備貨需求

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 2 月內銷盤價，全球製造業逐步進入補庫存循環，終端消費市場穩步回溫，鋼市續行上升通道態勢明確，加上近期紅海航運危機擾亂全球貿易和供應鏈秩序，客戶提前備貨也引領補庫存需求釋出，中鋼 2 月熱軋、冷軋等產品每公噸上漲 300 元。

中鋼表示，2 月適逢農曆春節，工作天數減少，且客戶內外銷接單尚處復原初期，考量下游客戶接單競爭力、適度反映煉鋼成本，續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，依照下游產業個別情況，分別予以適度對應調整。

總經來看，美國核心通膨延續放緩趨勢，有助聯準會順勢展開降息周期，全球製造業景氣緩步復甦，供應鏈釋出庫存回補需求，OECD 預估今年全球 GDP 成長率可達 2.7%，經濟持續展現韌性。

鋼鐵需求方面，北美市場受惠基礎建設政策帶動建築需求回溫，復以汽車產銷量回穩，支持汽車用鋼需求向上；中國大陸當局維持寬鬆貨幣政策，並加速保障性住宅、城中村改造及公共基礎設施等「三大工程」建設，支撐建築用鋼需求。此外，中國汽車去年產量突破 3000 萬輛，帶動製造業走向復甦

供給來看，中國冬季限產與粗鋼抑制政策發酵，帶動產量與庫存雙降，12 月下旬中鋼協統計日均粗鋼產量年減 7% 來到 223 萬噸，為 2018 年 3 月以來新低，鋼材社會庫存則自去年 8 月中旬高峰 1,221 萬噸下滑 24% 至 12 月底之 923 萬噸，降幅顯著。

原物料方面，近期鐵礦砂價格攀升至每公噸 145 美元左右，來到近一年半以來新高，冶金煤續居高位，每公噸約 330-340 美元，煉鋼成本高騰、帶動鋼價穩健上揚。

各國鋼廠延續上漲趨勢，美國鋼廠 Cleveland-Cliffs 於 1 月發動新一波板材漲勢，每公噸調漲 55 美元；歐洲鋼廠 ArcelorMittal 同步上調熱軋每公噸 50 歐元 (約 55 美元)。韓國鋼廠調漲一月份熱軋出廠價每公噸 5 萬韓圜 (約 38 美元)，並預告二月份可能追加調漲。

越南和發與台塑河靜鋼廠分別提漲熱軋每公噸 40 美元與 30 美元；寶武、鞍本鋼廠二月份平板類售價以平高盤為基調，整體而言，國際鋼價穩中有升。

中鋼 2 月內銷產品中，僅電鍍鋅鋼捲 (建材)、電磁鋼捲 (中低規、高規) 開出平盤，其餘如熱軋鋼板 / 捲、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲、電鍍鋅鋼捲 (抗指紋) 等每公噸上漲 200 元。