中鋼去年Q4稅前盈餘季增逾16倍 全年賺45.98億元年減8成

中鋼 (2002-TW) 今 (8) 日公告去年 12 月自結損益，稅前盈餘 9.24 億元，月減 8.8%，較前年同期虧轉盈；第四季稅前盈餘 27.6 億元，季增 1685%，較前年同期虧轉盈；全年稅前盈餘 45.98 億元，年減 80.2%，每股稅前盈餘約 0.29 元。

中鋼表示，12 月出貨 91 萬噸，雖然出貨較前月略增、優於預期，但因為鋼鐵業外銷遞延出貨，導致銷售單價微跌，因此營業收入及營業利益同步減少，不過，業外收入略增，因此稅前利益僅略減。

中鋼去年 12 月營收 294.79 億元，月減 1.3%、年減 4.8%；營業利益 8.95 億元，月減 29.2%，營益率 3%，月減 1.2%，較前年同期負轉正，稅前盈餘 9.24 億元，月減 8.8%，每股稅前盈餘約 0.06 元。

中鋼去年第四季營收 883.94 億元，季增 0.2%、年減 7.3%；營業利益 26.77 億元，較前季、前年同期虧轉盈，營益率 3%；稅前盈餘 27.6 億元，季增 1685%，較前年同期虧轉盈，每股稅前盈餘約 0.17 元。

累計中鋼去年營收 3633.26 億元，年減 19.2%、營業利益 35.95 億元，年減 80.3%、營益率 1%，年減 3.1 個百分點、稅前盈餘 45.98 億元，年減 80.2%，每股稅前盈餘約 0.29 元。