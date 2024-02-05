13位千萬富豪準備好了嗎？統一發票千萬得主明天領獎歡喜過年
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-05 12:35
對獎了沒？根據財政部初步統計，2023 年 11、12 月期統一發票共開出 13 張千萬特別獎及 17 張 200 萬元特獎中獎發票，總計 30 名幸運得主，最快於明（2/6）日開心抱回高額獎金，詳細中獎清冊將於今天下午 4 時 30 分揭曉。
財政部表示，根據超商最新的自行公布中獎情形，統一超商、全家、全聯本期共開出各 5 組千萬特別獎與 200 萬特獎；其中，消費金額最低的民眾，是在全聯僅花費 購買濕紙巾，僅花費 55 元就中獎千萬。
去年 11、12 月統一發票中獎號碼，特別獎 63603594；特獎 73155944；頭獎（20 萬元）3 組分別為 94985899、57283420、62825278。
統一發票中獎號碼
|年月份
|112 年 11 ~ 12 月
|特別獎
|
63603594
|同期統一發票收執聯 8 位數號碼與特別獎號碼相同者獎金 1,000 萬元
|特獎
|
73155944
|同期統一發票收執聯 8 位數號碼與特獎號碼相同者獎金 200 萬元
|頭獎
|
94985899
57283420
62825278
|同期統一發票收執聯 8 位數號碼與頭獎號碼相同者獎金 20 萬元
|二獎
|同期統一發票收執聯末 7 位數號碼與頭獎中獎號碼末 7 位相同者各得獎金 4 萬元
|三獎
|同期統一發票收執聯末 6 位數號碼與頭獎中獎號碼末 6 位相同者各得獎金 1 萬元
|四獎
|同期統一發票收執聯末 5 位數號碼與頭獎中獎號碼末 5 位相同者各得獎金 4 千元
|五獎
|同期統一發票收執聯末 4 位數號碼與頭獎中獎號碼末 4 位相同者各得獎金 1 千元
|六獎
|同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末 3 位相同者各得獎金 2 百元
|領獎注意事項
|
1. 領獎期間自 113 年 2 月 6 日起至 113 年 5 月 6 日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證 (非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代) 及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。
每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。
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