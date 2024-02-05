13位千萬富豪準備好了嗎？統一發票千萬得主明天領獎歡喜過年

領獎注意事項

1. 領獎期間自 113 年 2 月 6 日起至 113 年 5 月 6 日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證 (非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代) 及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

2. 統一發票未依規定載明金額者，不得領獎。

3. 統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，不得領獎。

4. 中三獎 (含) 以上者，依規定應由發獎單位扣繳 20﹪所得稅款。

5. 中五獎 及雲端發票專屬獎 500 元（含）以上者，依規定應繳納 0.4% 印花稅款，但已於財政部電子發票整合服務平台或統一發票兌獎 APP 設定領獎帳戶兌領獎金者，免繳納印花稅。

6. 中獎之統一發票如同時對中多數獎項，以兌領一個獎項為限。

7. 詳細領獎規定，請查閱「統一發票給獎辦法」。若有疑義，請洽財金公司客服專線：4128282(手機請撥：02-4128282)，或至財金公司網站查詢。