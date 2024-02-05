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台股

13位千萬富豪準備好了嗎？統一發票千萬得主明天領獎歡喜過年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-05 12:35

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統一發票開獎 13張千萬 17張200萬 3家超商市開出15張 中獎最多 （圖:shutterstock)

對獎了沒？根據財政部初步統計，2023 年 11、12 月期統一發票共開出 13 張千萬特別獎及 17 張 200 萬元特獎中獎發票，總計 30 名幸運得主，最快於明（2/6）日開心抱回高額獎金，詳細中獎清冊將於今天下午 4 時 30 分揭曉。

財政部表示，根據超商最新的自行公布中獎情形，統一超商、全家、全聯本期共開出各 5 組千萬特別獎與 200 萬特獎；其中，消費金額最低的民眾，是在全聯僅花費 購買濕紙巾，僅花費 55 元就中獎千萬。

去年 11、12 月統一發票中獎號碼，特別獎 63603594；特獎 73155944；頭獎（20 萬元）3 組分別為 94985899、57283420、62825278。

統一發票中獎號碼

年月份 112 年 11 ~ 12 月
特別獎

63603594
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與特別獎號碼相同者獎金 1,000 萬元
特獎

73155944
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與特獎號碼相同者獎金 200 萬元
頭獎

94985899

57283420

62825278
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與頭獎號碼相同者獎金 20 萬元
二獎
同期統一發票收執聯末 7 位數號碼與頭獎中獎號碼末 7 位相同者各得獎金 4 萬元
三獎
同期統一發票收執聯末 6 位數號碼與頭獎中獎號碼末 6 位相同者各得獎金 1 萬元
四獎
同期統一發票收執聯末 5 位數號碼與頭獎中獎號碼末 5 位相同者各得獎金 4 千元
五獎
同期統一發票收執聯末 4 位數號碼與頭獎中獎號碼末 4 位相同者各得獎金 1 千元
六獎
同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末 3 位相同者各得獎金 2 百元
領獎注意事項

1. 領獎期間自 113 年 2 月 6 日起至 113 年 5 月 6 日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證 (非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代) 及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。
2. 統一發票未依規定載明金額者，不得領獎。
3. 統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，不得領獎。
4. 中三獎 (含) 以上者，依規定應由發獎單位扣繳 20﹪所得稅款。
5. 中五獎 及雲端發票專屬獎 500 元（含）以上者，依規定應繳納 0.4% 印花稅款，但已於財政部電子發票整合服務平台或統一發票兌獎 APP 設定領獎帳戶兌領獎金者，免繳納印花稅。
6. 中獎之統一發票如同時對中多數獎項，以兌領一個獎項為限。
7. 詳細領獎規定，請查閱「統一發票給獎辦法」。若有疑義，請洽財金公司客服專線：4128282(手機請撥：02-4128282)，或至財金公司網站查詢。   

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。






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