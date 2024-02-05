台指期封關漲36點收紅 休市九天關注美股美元兩大變數

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-05 17:52

台股兔年封關日股期雙雙收紅，上週五美股四大指數全數收紅激勵下，今日台股大盤收盤站穩 18,000 關卡，台積電一枝獨秀，台指期日盤加權指數上漲 36 點，行情最低 17992 點，最高 18115 點，收盤 18096 點，呈開低震蕩走高的多頭格局。

美國企業上週公布財報，多家高科技公司去年第四季表現良好，Meta 更在周五單日大漲 20%。第一季經濟增長 (GDP) 季增年率約達 4%，經濟穩健上行；美股標準普爾指數、道瓊指數不斷創歷史新高。

觀察國內，2024 年主計處以及中央銀行預估臺灣的經濟成長率，在第一季會來到最高峰，之後逐季下降；然而季增年率仍可穩步增長。在 2023 年臺股大漲已經大幅反映未來一段時間經濟將增長的現況。康和期顧副總經理王為孝認為，2024 年的台股漲幅，應該略低於去年。

王為孝強調，今日封關，回顧去年是 AI 概念股發光發熱的一年，在封關前仍是 AI 概念股領頭表現，率先創歷史新高。展望第一季臺股，可望仍由 AI 概念股領軍，有機會在營收、獲利及毛利率，持續有突出表現。相關股票期貨標的可以注意權重股臺積電，創歷史新高的 AI 伺服器及散熱族群等類股。