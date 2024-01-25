獎項內容包括：就積極參與期貨市場各業別如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎，並就提供市場流動性之造市者設置造市績效鑽石獎。店頭集中結算量鑽石獎，除獎勵店頭結算會員外亦將客戶納入；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者，設置特別貢獻鑽石獎。