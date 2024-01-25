期交所：鼓勵積極參與集中結算業務 第10屆期貨鑽石獎活動開跑
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-25 19:30
為鼓勵期貨市場參與者交易時注意避險及增益，提升法人參與比重，健全期貨市場永續發展，並鼓勵店頭結算會員積極參與集中結算業務，期交所於今 (25) 日公告「第 10 屆期貨鑽石獎活動辦法」，詳情請上期交所網站 (www.taifex.com.tw) 查詢。
期交所說明，期貨鑽石獎已舉辦第十屆，主要在獎勵期貨業、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業、證券業、造市者、店頭結算會員與客戶及其他法人機構。
獎項內容包括：就積極參與期貨市場各業別如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎，並就提供市場流動性之造市者設置造市績效鑽石獎。店頭集中結算量鑽石獎，除獎勵店頭結算會員外亦將客戶納入；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者，設置特別貢獻鑽石獎。
本屆共設置 17 個獎項，其中特別貢獻鑽石獎部分，將順應市場趨勢及需求落實金融創新、推廣期貨教育及培育期貨領域專業人才、積極響應本活動評選期間內期交所上市之商品等納入入選標準。
期交所指出，評選標準將依獎勵對象於 112 年 7 月 1 日至 113 年 6 月 30 日期間，國內期貨及選擇權交易量、交易量成長率、店頭集中結算量與相關評選標準進行評比。
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