14%民眾估老年生活準備金2000萬元 超高齡社會3大風險提前部署
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-05 10:27
國發會預估，台灣 65 歲以上人口占比將在 2026 年達到 20.85%，正式跨入超高齡社會，根據南山人壽調查，隨著醫療費用攀升、平均壽命延長可能讓退休金不夠用，有 14% 民眾認為老年生活準備金至少要新台幣 2000 萬元才夠，建議民眾無論處於哪個年齡層，都可在新的一年到來之際，主動檢視自身保單內容，針對超高齡社會的「長壽」、「疾病」、「長照」三大風險提前部署，讓保障與時俱進。
人口老化速度加快，不斷衍生新的社會問題與需求，南山人壽調查指出，民眾面對超高齡社會的平均信心分數僅 6.3 分 (滿分 10 分)，高達 87% 的受訪者擔心健康問題將會影響老年生活品質。南山人壽作為社會的風險防護網，透過完整的商品線協助不同族群安心迎戰社會變遷。
一、18-30 歲的年輕族群：年輕人體力佳、從事戶外活動機率高，較容易有意外風險隱憂；倘若本身又有熬夜、飲食不正常等生活習慣，將會是誘發重大疾病的危險因子。建議該族群可優先添加意外及重大疾病保障，及早因應未來可能的風險；而在壽險規劃上，倘若年輕族群資金有限，可優先選擇 10/20/30 繳費年期的壽險商品，透過拉長繳費年期，降低繳費壓力。
二、31-50 歲的三明治族群：作為家中經濟支柱，在此階段，處於責任重大期，家中可能有老、有小要照顧，倘若不幸身故，可能讓家庭頓失收入來源。建議三明治族可強化退休前的壽險保障額度，透過一年期的定期壽險設計提高保障，並能兼具累積資產功能。
在照顧家人的同時，該族群也很需要補強自身的醫療保障，可提高重大疾病及住院醫療險的保障額度，並及早規劃長照保障，轉嫁未來落入長照狀態的風險，減輕自己未來或子女的負擔，如欲留愛家人，也可考慮兼具身故保障的長照商品。
三、51 歲以上樂齡族群：建議可利用保險商品打造穩定的現金流，如透過還本終身壽險每年領取生存還本保險金，作為退休後的日常開銷之用；如果想在保障之外，也兼顧資產傳承需求，則可考慮無續期繳費壓力的躉繳商品。
針對年紀漸長可能持續遇到的疾病風險，建議該族群可加強癌症一次給付保障，並透過實支實付型商品減輕醫療費用負擔。同時，為了讓老後的生活品質不打折，建議樂齡族群在此階段規劃足夠的長照險，讓自己的老後生活過得優雅無憂。
南山人壽表示，為鼓勵民眾在新的一年主動替保單健檢，放大年終獎金及紅包的效益，特別舉辦「祥龍獻瑞保好運」新春投保活動，自即日起至 2 月 29 日止，民眾若投保新保單，就有機會參加好禮抽獎，獎項包含歐美旅遊金八萬元、日本來回機票三萬元、飯店住宿券一萬元等多項好禮。提醒民眾，購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。
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