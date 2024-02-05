14%民眾估老年生活準備金2000萬元 超高齡社會3大風險提前部署

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-05 10:27

國發會預估，台灣 65 歲以上人口占比將在 2026 年達到 20.85%，正式跨入超高齡社會，根據南山人壽調查，隨著醫療費用攀升、平均壽命延長可能讓退休金不夠用，有 14% 民眾認為老年生活準備金至少要新台幣 2000 萬元才夠，建議民眾無論處於哪個年齡層，都可在新的一年到來之際，主動檢視自身保單內容，針對超高齡社會的「長壽」、「疾病」、「長照」三大風險提前部署，讓保障與時俱進。

人口老化速度加快，不斷衍生新的社會問題與需求，南山人壽調查指出，民眾面對超高齡社會的平均信心分數僅 6.3 分 (滿分 10 分)，高達 87% 的受訪者擔心健康問題將會影響老年生活品質。南山人壽作為社會的風險防護網，透過完整的商品線協助不同族群安心迎戰社會變遷。

一、18-30 歲的年輕族群：年輕人體力佳、從事戶外活動機率高，較容易有意外風險隱憂；倘若本身又有熬夜、飲食不正常等生活習慣，將會是誘發重大疾病的危險因子。建議該族群可優先添加意外及重大疾病保障，及早因應未來可能的風險；而在壽險規劃上，倘若年輕族群資金有限，可優先選擇 10/20/30 繳費年期的壽險商品，透過拉長繳費年期，降低繳費壓力。

二、31-50 歲的三明治族群：作為家中經濟支柱，在此階段，處於責任重大期，家中可能有老、有小要照顧，倘若不幸身故，可能讓家庭頓失收入來源。建議三明治族可強化退休前的壽險保障額度，透過一年期的定期壽險設計提高保障，並能兼具累積資產功能。

在照顧家人的同時，該族群也很需要補強自身的醫療保障，可提高重大疾病及住院醫療險的保障額度，並及早規劃長照保障，轉嫁未來落入長照狀態的風險，減輕自己未來或子女的負擔，如欲留愛家人，也可考慮兼具身故保障的長照商品。

三、51 歲以上樂齡族群：建議可利用保險商品打造穩定的現金流，如透過還本終身壽險每年領取生存還本保險金，作為退休後的日常開銷之用；如果想在保障之外，也兼顧資產傳承需求，則可考慮無續期繳費壓力的躉繳商品。

針對年紀漸長可能持續遇到的疾病風險，建議該族群可加強癌症一次給付保障，並透過實支實付型商品減輕醫療費用負擔。同時，為了讓老後的生活品質不打折，建議樂齡族群在此階段規劃足夠的長照險，讓自己的老後生活過得優雅無憂。