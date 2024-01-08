南山人壽、南山產物獲ISO10002客戶申訴處理管理系統驗證 

秉持公平待客原則，南山人壽、南山產物用心聆聽每一位客戶的聲音，並積極響應金管會推動的「金融服務業公平待客原則」，不僅連續兩年擠進「公平待客原則評核」前 25% 績優企業之列，日前更雙雙獲得 ISO 10002 客戶申訴處理管理系統驗證 (註 1)，顯示南山人壽、南山產物客訴案件的管理優化與處理效率深獲肯定；值得一提的是，南山人壽、南山產物本次獲頒驗證，不僅創下國內首家產、壽雙雙獲得驗證的紀錄，南山產物也是首家取得國際驗證機構 SGS ISO 10002 驗證的財產保險公司。

南山人壽、南山產物始終將客戶放第一位，致力提供給客戶超乎期待的貼心服務，有以下三大亮點作為：

一、強化公平待客，產、壽雙雙通過 ISO10002 國際驗證

保障消費者申訴權益、提升消費爭議處理品質與效率，是金融業公平待客重要原則之一。南山人壽、南山產物於西元（下同）2023 年 6 月導入「ISO 10002 客戶申訴處理管理系統驗證」，透過跨部門盤點、溝通、統整，並進行稽核員及驗證教育訓練課程，全面提升客訴案件處理程序及管理機制，優化客戶服務品質。

經過台灣檢驗科技股份有限公司 (SGS) 的文件審查及實地稽核兩階段驗證查核，南山人壽、南山產物雙雙獲得審查通過「ISO 10002 客戶申訴處理管理系統驗證」，日前由台灣檢驗科技股份有限公司知識與管理事業群副總經理鮑柏宇親自頒發證書，由南山人壽總經理范文偉、南山產物總經理林宜孝分別代表公司接受證書頒授，並承諾將恪守公平待客原則，持續以客戶滿意度為核心目標，落實從客戶角度思考的企業文化。

為強化金管會公平待客原則中的「申訴保障原則」，南山人壽、南山產物透過 ISO10002 的導入與驗證，參考國際間申訴處理機制規範及作法，積極強化對申訴案件處理之效能及效率，具體作為包括：透過事前預防、建立完整的申訴處理程序；傾聽客戶聲音，進行良好的溝通與協調；透過申訴資料的分析與跨單位的檢討與改進持續優化；建立以風險為導向的陳報機制；探究申訴態樣之根本原因等，以落實對金融消費者權益之保障。

二、秉持「人」的服務溫度 南山人壽四大客服據點全面翻新

在精進客訴品質管理的同時，南山人壽看到數位科技發展的背後，客戶仍高度需要「人」的服務溫度。為此，自 2023 年開始，南山人壽客服中心陸續以嶄新的面貌在全台各地提供服務，減少實牆阻擋光線與視線，讓陽光灑進客服中心，讓每一位到訪的客戶，一踏進客服中心就能感受到寬敞、通透的空間設計，整體環境也融入不同族群的使用需求。

截至目前為止，南山人壽在台北、台中及台南已對外展現煥然一新的客服中心，預計 2024 年將陸續完成高雄、中壢客服據點的改裝，希望透過具體的空間改造及服務流程改變，帶給客戶及社會大眾溫暖親切、開創活力的服務體驗。

三、提供理賠前、中、後的貼心服務

「理賠」是保險公司保戶服務最關鍵的一哩路，南山人壽預見保戶需求，提供理賠前、中、後的貼心服務，具體作為包括：

1) 理賠前提供線上理賠試算：保戶只要透過南山人壽的保戶園地及 APP，就可線上進行理賠試算，並設計視覺化的人體器官位置圖，保戶只要點一下部位，就會自動顯示該部位常見的手術項目，如：眼睛有「人工水晶體植入術」，並可依保戶的保障試算出住院可理賠金額或門診手術可理賠金額，以利保戶事先進行醫療的安排。

2) 保險金扣扺醫療費用服務：過去，保險公司都是在保戶出院後才給付理賠保險金，南山人壽自 2017 年起與全台多家醫院合作，提供保險金扣扺醫療費用服務。保戶透過南山人壽 APP 就可申請「保險金扣扺醫療費用服務」，在保戶出院完成結帳時，醫院即時將診斷證明、醫療費用明細等資訊透過電子交換系統直接傳送，直接以保險金扣抵醫療費用，出院當下即完成理賠。

3) 人工智慧導入理賠程序：為加快理賠程序，南山人壽運用 AI 智能辨識技術，依診斷書、收據明細自動判斷住 / 出院日期、診斷病名、手術名稱、診斷書開立日及收據明細金額等，代替傳統人工輸入與判斷，讓理賠更加精準、快速，未來將持續擴大 AI 辨識應用範圍，朝數位智能理賠服務邁進。

通過 ISO 10002 客戶申訴處理管理系統驗證只是開始，未來南山人壽、南山產物將秉持「誠信第一、服務至上」的經營理念，持續作客戶幸福的捍衛者，透過「服務賦能」、「數位賦能」轉型雙引擎，提供客戶超乎期待的服務體驗，攜手與保戶、社會大眾一起追求更健康美好的未來。