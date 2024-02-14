金龍年十項金融新制一次看 打肥貓、揪藏鏡人、盤中零股5秒撮合

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-14 11:20

金兔年堪稱全球資金盛宴，證交所統計，台股開戶數 (截至 1 月底) 近 1256 萬人，續創歷史新高，加權指數市值增胖至 57.52 兆元，進入金龍年，金管會為促進盤中零股交易流動性，撮合時間將縮短至 5 秒，預計年底上路，儘管主委黃天牧任期至 5 月 19 日，但多項攸關企業、民眾權益的政策可望延續推行，《鉅亨網》整理出十項金融、保險、證券重大措施，讓讀者一文看完快速掌握重點。

一、金管會新肥貓條款 金融、保險業適用

金管會揪肥貓！上市櫃金融、保險業強制揭露董事個別酬金的條件再擴大，分別為公司賺錢但基層員工卻沒加薪者、獲利衰退但董事卻加薪者、公司治理評鑑由最後一級距改為最後「二個」級距者。其中，金控、銀行、證券業必須在今年股東會前的年報揭露董監酬勞，而保險業 3 月即適用。

二、大量持股申報新規定 揪上市櫃藏鏡人

上市櫃公司注意！自 5 月 10 日起，大量持股申報及公告門檻由 10% 下修至 5%，將讓藏鏡人大股東無所遁形，證期局表示，修法主要目的是希望法人機構或家族持股透明化，減少經營權紛爭、保障投資人權益，根據集保前年底的資料顯示，約有 3307 人受影響，須在新規上路 10 日內補申報及公告，也就是 5 月 20 日以前，逾期恐面臨裁罰。

三、集保 eNotice 新增 ETF 收益分配電子通知

2024 年 3 月 19 日前，金管會將督導集保結算所於「股務事務電子通知平台 (eNotice)」新增 ETF 收益分配發放電子通知服務，達到環保減碳、節省業者寄送紙本通知成本的雙贏目標。

四、股東會視訊會議平台新增英文版介面

2024 年首季底前，金管會將督導集保結算所新增股東會視訊會議平台英文版功能介面，以達到提升資訊公平性及鼓勵外資股東參與股東會效果，預估現有及潛在國際投資人均可受惠。

五、永續金融證照兩階段取得 4 月首次測驗

金融證照又多一張！金管會推動綠色金融行動方案 3.0，由證基會結合研訓院及保發中心規劃辦理「永續金融證照」，4 月 14 日將辦理首次測驗。永續金融證照架構分為「基礎能力」與「進階能力」兩階段取得，最快 5 月就有第一批獲得初階證照者，進階證照需完成一定課程時數、取得完訓證書，最快第三季就能取得。

六、銀行電銷規定變嚴 五大新規上半年上路

許多民眾飽受銀行不當電銷困擾，金管會請銀行公會研議修正「電話行銷應遵循原則」，新版本增加五大規定，一、主動告知民眾電話取得來源；二、電銷前詢問是否有接受行銷的意願，若民眾不願接受就應立即停止；三、民眾若明確表達「以後不要再打來」，銀行就要在系統上註記；四、提供民眾表達停止電銷的管道；五、成立客服中心，處理客戶電銷各項問題諮詢和申訴。經過 9 個月的系統與作業調整期後，新制預計上半年就會上路。

七、盤中零股交易撮合縮至 5 秒 今年底上路

為有利小資族群以低門檻參與投資，盤中零股撮合時間已縮短至 1 分鐘，實施迄今獲得相當成效，因此，金管會將督導證交所及櫃買中心縮短間隔時間至 5 秒，預計今年底實施，可望增進市場效率及落實普惠金融；另外，為落實公平待客原則，將鼓勵證券商調整零股交割價金計算方式。

八、電動車專屬保單將問世 Q2 施政重點

金管會表示，電動車專屬保單的推動將是第二季施政重點之一，產險公會去年 7 月由汽險委員會成立專案小組，研議電動車專屬保險商品，與傳統燃油車分開，從條款、費率、從人因素等面向多方研究設計，專案小組包含泰安產．富邦產、南山產、國泰產、新安東京產及和泰產等六家產險公司，不過，因討論項目極多，須送保險局核定，才能和保發中心討論電動車專屬保險的費率。

九、金管會擬開放主動式 ETF 6 月底定案

金管會證期局表示，開放主動式 ETF 與多資產 ETF 將是第二季施政重點，已請交易所、投信投顧公會蒐集資料、研究可行性，目前正在參採其他國家優缺點評估討論中，預計今年 6 月底就會定案，再進一步對外公布。

十、金融業運用 AI 指引 第二季將正式發布