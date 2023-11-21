〈神準法說〉庫存去化不如預期 明年下半年可望回到正常

網通廠神準 (3558-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長蔡文河坦言，客戶庫存去化效率比想像中慢，交期往後延宕，估得等到明年 Q2 後才能回到健康的庫存水位，明年展望仍要看客戶消化庫存效率，狀況才會明朗。

蔡文河指出，從今年 Q2 開始可以觀察到客戶陸續調整庫存，造成跌價損失、毛利下滑，預估要到明年 5、6 月後才有機會回到正常的庫存水位。為因應庫存去化效率慢的問題，蔡文河認為目前最重要的就是新產品的開發，因此他也透露神準相關產品的推出以及量產時間。

無線產品部分，首先是 WiFi 產品，目前神準仍以 WiFi6 以及 WiFi6E 為主力出貨產品，蔡文河指出，WiFi7 企業及基地台預計明年 Q1 開始量產出貨，更預估明年年底 WiFi6 將與 WiFi7 產生交叉點。

5G FWA 無線固網則將重點放在印度市場，會以電信標案較多，預計明年 Q2 開始部署。AIoT 中的 AI 影像處理監控及門禁系統，則預計在明年 Q3 量產，蔡文河認為，AIoT 成長潛力大，將有機會帶動後續成長趨勢，是神準發展重點之一。

有線產品方面，包括 L2+/L3 產品、網路安全伺服器及 SD-WAN 都持續穩定成長。

資料中心則是神準另一個新產品的重要發展領域，蔡文河說明，100G 乙太網路交換器持續出貨，400G 乙太網路交換器預計於 2024 年 Q1 出貨 ，25G/50G/100G x86 智慧網卡預計於 2024 年 Q1 出貨。