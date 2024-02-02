中國金融監管總局發布三項法令修訂版 7月起施行

六是將《專案融資業務管理規定》納入《固定資產貸款管理辦法》。



要點一：合理擴大貸款用途及貸款對象範圍、流動資金貸款不得用於股東分紅等



國家金融監督管理總局相關司局負責人在答記者問中表示，本次修訂合理拓寬了固定資產貸款和流動資金貸款的用途範圍，並明確參照適用範圍，著力涵蓋當前市場各類合理的融資用途 需求。 同時進一步明確借款人對象範圍，有效滿足不同類型市場主體融資需求。



具體來看，明確了三方面的內容：



一是《固定資產貸款管理辦法》明確，固定資產貸款是指向法人或非法人組織發放的，用於借款人固定資產投資的本外幣貸款。 固定資產投資是指借款人在經營過程中對於固定資產的建設、購買、改造等行為。



二是《流動資金貸款管理辦法》明確，流動資金貸款是指貸款人向法人或非法人組織發放的用於借款人日常經營週轉的本外幣貸款。 流動資金貸款不得用於股東分紅，不得用於金融資產、固定資產、股權等投資，不得用於國家禁止生產、經營的領域及用途。



三是專利權、著作權等智慧財產權以及採礦權等其他無形資產辦理的貸款，可依貸款項目的業務特徵、運作模式等參考《固定資產貸款管理辦法》執行，或適用《流動資金貸款管理辦法 》。