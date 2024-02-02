開年最大宗IPO Amer Sport表現不盡理想

鉅亨網新聞中心 2024-02-02 21:11

Amer Sport (AS-US) 在美國首日上市一度上漲 6.2%。該公司周四 (1 日) 在紐約掛牌，這家生產 Wilson 網球拍和 Salomon 滑雪靴的公司股價收報每股 13.42 美元，高於每股 13 美元的 IPO 價格。

《彭博》報導，該公司周三 (31 日) 籌集 13.7 億美元。IPO 約 60% 股份售予 2019 年收購該公司的財團的三家成員。

數據顯示，該股 IPO 是自 Birkenstock Holding Plc (BIRK-US) 2023 年募資 14.8 億美元上市以來最大一筆，也是 2024 年開年以來最大的 IPO。上市首日，該公司市值達到約 66 億美元。

根據公司文件，財團成員安踏 (2020-HK)、Anamered Investments Inc. 和騰訊控股同意以發行價購買公司股份。Anamered 為瑜珈服飾零售商 Lululemon Athletica Inc. (LULU-US) 創辦人威爾森 (Chip Wilson) 的投資公司。

安踏主導的財團在 2019 年以約 52 億美元價格收購了 Amer Sport，藉此向中國中產階級提供高端運動裝備。