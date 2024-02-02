〈財報〉新藥銷售強勁 必治妥施貴寶上季業績超出預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-02 20:51

必治妥施貴寶 (BMY-US) 周五 (2 日) 公布的上季獲利和營收超出預期，其新藥組合銷售強勁成長。

根據 LSEG 分析師的調查，該公司第 4 季財報與華爾街預期比較如下：

調整後每股獲利 1.70 美元，高於預期 1.53 美元

營收 114.8 億美元，高於預期的 111.9 億美元

全球最大製藥公司之一的必治妥施貴寶第 4 季營收 114.8 億美元，較去年同期成長 1%。

該公司表示，營收成長大多得益於一系列新藥銷售的增加，包括貧血藥物 Reblozyl 和先進的黑色素瘤治療藥物 Opdualag。本季銷售額為 10.7 億美元，較去年同期的 6.45 億美元成長 66%。

必治妥施貴寶面臨著推出新藥的壓力，因為其暢銷的血癌治療藥物來那度胺 (Revlimid) 以及血液稀釋劑艾樂妥 (Eliquis) 和癌症免疫療法 Opdivo 等其他暢銷治療藥物，不久後將與更便宜的學名藥競爭。

雖然必治妥施貴寶獲利超出預期，但較上年有所下降。該公司當季淨利為 17.6 億美元，合每股 87 美分。相較之下，去年同期淨利為 20.2 億美元，合每股 95 美分。排除某些項目，調整後每股獲利 1.70 美元。

必治妥施貴寶也發布了 2024 年全年財測。雖然營收前景與華爾街的預期一致，但預計今年獲利將高於預期。

該公司預計全年調整後每股獲利在 7.1 至 7.4 美元間。並預測 2024 年營收將出現低個位數成長。

接受 LSEG 調查的分析師預計全年調整後每股獲利為 7 美元，銷售額將成長 1.9%。

必治妥施貴寶表示，Eliquis 和 Opdivo 也為第 4 季銷售額的小幅成長做出貢獻。

Eliquis 本季銷售額達 28.7 億美元，較去年同期成長 7%。根據 FactSet 估計，分析師預計 Eliquis 的營收將達到 28.5 億美元。

必治妥施貴寶與輝瑞 (PFE-US) 共享的 Eliquis 是首批被選中與聯邦醫療保險計劃進行價格談判的 10 種藥物之一。

此外，Opdivo 產生 23.9 億美元的收入，較 2022 年第 4 季成長 8%。根據 FactSet 估計，略低於分析師預期的 24.4 億美元。

Eliquis、Opdivo 和該公司的新藥抵消了 Revlimid 銷售額的下降；該季銷售額為 14.5 億美元，較去年同期下降 36%。