必治妥施貴寶將以41億美元收購RayzeBio

必治妥施貴寶 (BMY-US) 周二 (26 日) 表示，將以約 41 億美元收購 RayzeBio (RYZB-US) 以加強其癌症藥物業務，這是該製藥商在不到一周內達成的第二筆大型交易。

透過這筆交易，必治妥施貴寶將獲得 RayzeBio 的晚期標靶癌症療法 RYZ101。該療法的工作原理是將殺死細胞的放射性粒子與附著在腫瘤上的分子相結合。

這家美國製藥商正在轉向以交易推動業務。該公司旗下兩款頂級藥物血癌治療藥物來那度胺 (Revlimid) 和血液稀釋劑艾樂妥 ( Eliquis) 正面臨學名藥競爭。

其另一種最暢銷的癌症免疫療法 Opdivo 預計也將面臨收入損失，因為該藥物將在 2030 年前失去專利保護。

該製藥商上周五 (22 日) 宣布以 140 億美元收購精神分裂症藥物開發商 Karuna Therapeutics，獲得一種有前途的新型抗精神病藥物，以幫助推動成長。

必治妥施貴寶將以現金支付每股 RayzeBio 股票 62.5 美元，較該股最後收盤價溢價 104%。

RayzeBio 股價在周二盤前交易中幾乎翻倍至 60.9 美元。

必治妥施貴寶表示，預計主要透過發行新債務為交易融資。預計該交易將使其 2024 年調整後每股利潤減少約 13 美分。