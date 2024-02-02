迅得1月營收4.27億元 結盟家登合作半導體設備預計Q1出貨

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 16:38

PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 今 (2) 日公布 2024 年 1 月營收 4.27 億元，月減 13.88%，年減 19.79%，同時，迅得預估和家登 (3680-TW) 等夥伴攜手在半導體領域深化合作，設備將在本季開始出貨。

近來 PCB 廠如華通 (2313-TW)、欣興 (2313-TW)、定穎 (3715-TW) 金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW) 等，大舉赴泰國的設立全製程新廠，迅得認為，需求最快將從 2024 年下半年起浮現，並延續到 2025 年。甚至，目前連陸系的 PCB 廠也在往海外投資，迅得也因此受惠，並已獲 150 萬美元的陸系 PCB 廠海外訂單，但相較於半導體製程設備的高毛利，PCB 設備的利潤率明顯又落後了一截。

迅得 2023 年第三季營收爲 12.38 億元，毛利率 36.75%，季增 8.2 個百分點，年增 6.93 個百分點，稅後純益爲 1.87 億元，季增 10.2%，年減 18.1%，單季每股純益 2.55 元。迅得 2023 年前三季營收 44.28 億元，毛利率 30.49%，年增 0.95 個百分點，稅後純益 5.46 億元，年減 0.74%，每股純益爲 7.57 元。迅得第四季半導體設備業務出貨大幅成長，也有助提升毛利率。

屬台積電 (2330-TW) 供應鏈之一的迅得，設備應用已由 PCB 橫跨封測載板與 IC 晶圓製造，2023 年下半年來自半導體海內外擴廠需求樂觀看待，且由於出貨設備朝封測與 IC 晶圓製造移動，預估 2023 年全年封測與 IC 晶圓製造營收比重將提升到 25%，年增達 50%，2024 年比重將進一步提高到占營收比重的 33-35%。