亞光旗下亞泰影像去年EPS達5.64元 賴以仁：持續拓多元應用

亞光 (3019-TW) 集團旗下影像感測器模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (18) 日晚間舉行忘年會，董事長賴以仁於會中表示，亞泰影像 2023 年營收約 35.39 億元，稅後純益 4.09 億元，每股純益 5.64 元；賴以仁同時宣示，將聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，持續拓展產品應用領域，開創新的成長動能。

亞泰影像自結去年稅後純益 4.09 億元，較 2022 年下滑 29.32%，目前亞泰影像也在密切觀察客戶端庫存去化的狀況。同時，亞泰影像並將運用其在深圳及緬甸兩廠優勢，以期成為客戶最佳生產基地，滿足客戶各種需求，並擴大競爭門檻，創造最大營運效益。



亞泰影像聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化策略，持續擴大產品多領域應用，包含與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，持續開創新的成長動能，展現公司競爭力；未來也將擴展 AOI 產品往多尺寸、多樣性等面向發展，發揮產品多元應用效益。

亞泰影像彩色感應器模組產品除 92% 運用於全球四大品牌多功能事務機外，將進一步開發包括太陽能板、銅箔基板及紡品的利基型檢測應用。

亞泰影像目前的全年 CIS 模組產能爲 3800 萬套，其中緬甸占 6 成，2022 年實際出貨量爲 3400 萬套，2023 年資本支出爲 5000 萬元，主要在於設備維護及自動化的支出，2024 年並沒有擴充在緬甸或深圳的產能計畫。

亞泰影像並指出，將靈活運用深圳及緬甸兩廠優勢成為客戶最佳生產基地，滿足客戶各種需求，並擴大競爭門檻；隨著美中貿易紛擾，客戶關注供應鏈中國以外產能，未來將持續發揮緬甸生產製造優勢，聚焦高毛利利基型產品，爭取與客戶更多合作機會，創造最大營運效益。此外，也將持續投入 ESG，邁向永續經營。