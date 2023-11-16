車用鏡頭需求夯 亞光與今國光加速擴產回應市場

光學元件廠包括今國光 (6209-TW) 及亞光 (3019-TW) 對車載鏡頭的市場成長性大力看好，兩者都在大力擴產中尤其是今國光車載鏡頭訂單能見度已看到 5-6 年，今國光新增的 20% 車用鏡頭產能將在 2024 年上半年加入量產，而大立光 (3008-TW) 則成立專業法人團隊負責車用客戶的開發。

今國光目前量產兩顆車用環艙鏡頭給加拿大國際汽車零配件製造商 Magna，今國光目前車載鏡頭每月出貨量達 30 萬顆，訂單持續達 2030 年，車用鏡頭占今國光營收占比已達 11%，營收比重之高在各光學元件廠居冠，同時，今國光車用鏡頭的訂單穩定成長，已進行新增產能的擴充案，車用產品新產能將在 2024 年上半年加入，新產能開出後，預計將較原有產能增加 20%。

亞光車用鏡頭產品線仍是今年成長重點，供應美系客戶等等海外車廠的每月鏡頭出貨量，已由去年的 25 萬顆成長至今年的 50 萬顆，預估明年上看每月 80-100 萬顆，續呈現倍數成長。

依亞光統計，2023 年前三季產品結構來看，瞄準器占比 5%，雷射測距儀 8%，相機 10%，CIS 為 21%，光學元件 43%，光電爲 13%。其中瞄準器、雷射測距儀占比都較去年同期下滑，但歸類在光學元件的車用鏡頭方面，占比則由 2022 年同期的 4% 提升至今年的 8%。賴以仁預估明年車用鏡頭出貨量，還會大幅成長。

同時，亞光也擴大菲律賓生產規模，已啟動新廠計畫，預計 2024 年底完工投產，將生產車用光學元件，並擴及電動車充電樁上鏡頭。

今國光在今天的法說會上表示，看好 IoT 物聯網、車載及遠紅外線鏡頭的市場成長性高，其中 IoT 物聯網明年產品升級，車載訂單能見度已看到 5-6 年，明年會比今年好，遠紅外線鏡頭則斥資 1 億元增加大陸佛山廠產能，今國光在光學鏡頭產品持續改善稼動率及生產良率，有利於培養並協助佛山的華國光學全力推進爲全波段光學元件製造商。

今國光董事長陳慶祺表示，原本以為遠紅外鏡頭可望成長，但今年表現不佳，主要受到客戶調整客戶衝擊，前三季營收下滑 30%，不過看好應用廣泛包括醫療、建築、電力、車載及無人機等，未來前景看好，因此會更積極投入，預計投資 1 億元增加產能，目前已投入 2500 萬元購買機器設備。

今國光 2023 年累計前三季營收為 21.07 億元，毛利率 9.44%，年增 1.36 個百分點，稅後純益為 67.8 萬元，呈現損益兩平，年減 98.57%。累計 2023 年前 10 月營收為 23.13 億元，較去年同期衰退 23.4%。