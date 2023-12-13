繼大立光、亞光大漲創高後，另一檔光學鏡頭股新鉅科有機會？

我們昨天 12/12 寫到，繼環球晶 (6488-TW)、中美晶(5483-TW) 領先創波段新高後，再到合晶 (6182-TW) 也於昨天大漲創波段新高，多頭擴散到光學鏡頭、面板族群的資金效應還在延續，大立光 (3008-TW)、亞光(3019-TW)、玉晶光(3406-TW) 昨天特別提醒是低位階股有創高潛力，全數在今天收紅，大立光大漲 6.5%，亞光大漲 5.5%，玉晶光也漲近 3%。這顯示資金仍在輪動拉抬，還有未創波段新高的機會股嗎？

我們延著今天強勢產業光學鏡頭裡去挑選，其中新鉅科 (3630-TW) 昨天雖然出大量留上影線，但今天股價並沒走弱，反而開高走高收高漲 4.23%，短線看是技術面強勢的表現。再拉到更大架構觀察，新鉅科從 2022 年 10 月開始股價就不再破底，逐步擺脫空頭循環，從 2023 年 6 月開始正式站上 200 日線，並每次回測 200 日線皆止跌，隨著 200 日線漸漸走揚，股價都在 200 日線上做區間盤整，並未漲多，屬低位階股。

新鉅科目前看較大的壓力就是 6/12 和 10/3 兩個高點形成的箱型壓力區，後面若能成功突破會是更明顯的轉強訊號出現。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師 https://lin.ee/6rOzncL

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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