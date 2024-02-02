WSJ：補助撥款慢+市況仍有挑戰 英特爾俄州廠區將延遲落成

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-02 10:07

華爾街日報 (WSJ) 報導，因面臨市場挑戰，加上美國政府晶片補助撥款進度緩慢，英特爾 (INTC-US) 將延後俄亥俄州晶圓廠建設時程，該項目價值約 200 億美元。

參與計畫的消息人士透露，英特爾原本打算明年開始量產，但目前英特爾預估俄亥俄州晶圓廠區的建設計畫要到 2026 年底才能完成。

英特爾發言人表示：「管理大型項目通常需要適應不斷變動的時間表，尤其是在這個產業。我們的決定是基於業務狀況、市場動態以及負責任的資本管理。」

近期一些跡象顯示，市場正轉向對英特爾有利的方向，像是個人電腦 (PC) 銷售的初步復甦以及人工智慧 (AI) 帶來的新興需求，但英特爾上周仍給出悲觀的第一季財測。

英特爾在兩年前設立目標，計劃 2025 年讓俄州晶圓廠投入量產，但負責製造業務的高階主管 Keyvan Esfarjani 當時表示，擴張的範圍和速度「很大程度上取決於政府撥款」。

英特爾晶圓新廠位於俄亥俄州的哥倫布 (Columbus) 市郊，目前該處約有 800 名員工。該公司此前預估，年底前當地員工人數將增加到數千人，且該項目將為當地創造約 7000 個與建築相關的工作機會。