西門子歌美颯台中機艙廠擴建工程竣工 最快今年Q2投產

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-01 18:48

西門子歌美颯台中風機機艙廠擴建工程已經在去年底完工，預計將在第二季投產，更是台灣首座唯一機艙廠。此外，也攜手 19 間產業供應鏈共同達成經濟部區塊開發選商目標，與開發商一同角逐取得開發資格。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長 Niels Steenberg 表示，西門子歌美颯將在今年第二季在台中機艙廠進行全機艙的生產與組裝，期盼可以深化與台灣在地離岸風機供應商的合作，一同進軍離岸風電第三階段區塊開發，打造台灣成為亞太區機艙聚落中心。

西門子歌美颯台中機艙廠工程正式竣工，今 (1) 日邀請總統蔡英文出席，蔡英文表示，西門子歌美颯是台灣投資最多的風機設備廠，2021 年西門子歌美颯在台灣成立，是歐洲以外唯一的一座機艙組裝廠，2022 年又投入第二期廠房的擴建，除創造許多就業機會，也持續深化台灣的供應鏈。

經濟部去年公告離岸風電 3-2 期選商最新規則，其中產業關聯方案項目與數量共有 24 項，改由開發商自行選擇，70 分為基本門檻，總分則拉高至 120 分。為了達成產業關聯性標準，西門子歌美颯台中機艙廠在 2022 年進入改裝擴廠階段，從原先組裝 SG 8.0-167 DD，到在地生產與組裝 SG 14-222 DD 離岸風機，風機裝置容量將從 8MW 提升至 14MW，達到政府規定的連續組裝生產線標準。

西門子歌美颯表示，拓建後的機艙廠年產能達 2GW 裝置容量規模，每座風機的機艙將有近上萬個零組件投入機艙生產。台中機艙廠首先將支持 1044MW 海龍離岸風電計畫，以及後續第三階段區塊開發風場、亞太區專案服務。