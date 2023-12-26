前10月外幣保單新契約保費收入占比39% 創4年來新低

金管會今 (26) 日公布，壽險業今年截至 10 月底外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣 2253.36 億元，其中投資型保險約 583.54 億元 (占比約 26%)、傳統型保險折合約 1669.82 億元 (占比約 74%)。保險局副局長蔡火炎指出，外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入約 39.58%，創 4 年來新低。

根據統計，美元保險商品新契約保費收入約 68.56 億美元，其中投資型保險約 15.15 億美元 (占比約 22%)、傳統型保險約 53.41 億美元 (占比約 78%)。

澳幣保險商品新契約保費收入約 5.72 億澳元，其中投資型保險約 5.15 億澳元 (占比約 90%)、傳統型保險約 0.57 億澳元 (占比約 10%)。

人民幣保險商品新契約保費收入約 0.94 億人民幣，其中投資型保險約 0.78 億人民幣 (占比約 83%)、傳統型保險約 0.16 億人民幣 (占比約 17%)。

在投資型保單部分，蔡火炎分析，主要因美國升息導致美元投資型保單買氣下滑，澳幣保單較去年同期增加，主要因投資人預期澳洲經濟好轉，而人民幣保單呈現衰退，主要與中國經濟表現不理想有關。

金管會表示，外幣保險商品的保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，由於匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價的外幣貶值，導致結購為新台幣後產生匯損，消費者購買外幣保險商品前，除應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求外，同時亦應將保單計價幣別所屬國家之政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。