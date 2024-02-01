〈紐約匯市〉鮑爾稱3月降息機率不大 DXY反彈 創9月以來最佳單月表現

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-01 06:22

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示 3 月降息並非基本情境後，美元兌歐元周三 (31 日) 走強，兌日元收復部分跌幅，美元指數月線升逾 2%，創下去年 9 月以來最佳單月表現。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.14%，至 103.55，本月升逾 2%，單月表現為 9 月以來最佳。

Fed 周三如市場預期按兵不動，且聲明中刪除可能進一步升息的措辭，但未明確暗示即將降息。鮑爾會後表示，需要看到更多有利的證據，來確定是否是時候調降利率目標區間。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Albert Wizman 表示：「交易員認為，隨著政策傾向轉為中立，Fed 將用鴿派措辭來配合轉向。但他們沒有這麼做，假如一定要說的話，Fed 在聲明中添加了一些鷹派措辭。」

交易員目前預估 Fed 3 月降息的機率為 38%，低於周三稍早的 59%，遠低於一個月前的 89%。投資人密切關注周五 (2 日) 出爐的非農就業報告，市場預估 1 月新增就業將達 18 萬個。

周三數據顯示，美國上月 ADP 民間就業新增 10.7 萬，低於經濟學家預期的 14.5 萬。由於數據顯示美國經濟仍具韌性，且前景優於歐元區等地區，美元在今年呈現反彈態勢。

歐元盤中一度貶至 12 月中旬以來最低，截稿前下跌近 0.3% 至 1.0817 美元，月貶約 2%，單月表現是去年 9 月以來最糟。

周三稍早數據顯示，由於能源價格下跌，德國 1 月通膨率降至 3.1%，略低於市場預期。

美元兌日元貶近 0.5% 至 146.88 日元，本月勁揚逾 4%，為去年 2 月以來最大漲幅。美國和日本之間的巨大利差，拖累日圓走貶。薪資數據疲軟和通膨降溫，為日本央行的升息決策保留空間。

英國央行宣布貨幣政策前夕，英鎊小跌近 0.1% 至 1.2686 美元。市場預期該行將維持利率不變。

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