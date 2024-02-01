〈台幣〉美3月降息機率下滑 股匯齊挫31.3元關卡盤整

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-01 10:23

美國聯準會 (Fed) 公布 FOMC 會議結果，一如預期按兵不動，但並未進一步透露降息的訊號，使得 3 月降息的預期再次降低，台北股匯農曆兔年即將封關，今 (1) 日雙雙走軟，新台幣兌美元匯率呈現偏貶走勢，在 31.3 元關卡徘徊，大盤也震盪翻黑，失守 10 日線。

新台幣兌美元匯率今天以 31.28 元升值開盤後，隨即湧現美元買盤，截至上午 10 點半，最低來到 31.365 元，貶值 6.4 分，不過，適逢農曆年關前夕，部分出口商仍有拋匯需求，把握最後幾個交易日賣美元，待觀察下午外資是否有進一步匯出動作，以及央行是否進行調節。

觀察主要貨幣今天對美元表現，亞幣漲跌互見，人民幣早盤約貶值 0.18%，新台幣亦貶 0.12%，日元升值 0.16%，韓元、泰銖早盤均升值逾 0.1%，新加坡幣也小幅走升。

Fed 周三一如市場預期按兵不動，將聯邦基金利率的目標範圍維持在 5.25% 至 5.5% 不變，且聲明中刪除可能進一步升息的措辭，但未明確表示即將降息。主席鮑爾會後表示，需要看到更多有利的證據，來確定是否是時候調降利率目標區間。