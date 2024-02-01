全國電看好兩大動能 拚今年營運優於去年

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-01 17:34

3C 通路商全國電 (6281-TW) 董事長林政勲今 (1) 日表示，雖然大環境仍有些挑戰，不過預期在汰舊換新補助政策延長、加上房地產市場復甦，期望推升今年業績比去年好，但要達到過往高峰仍有挑戰。

全國電去年全年營收 204.24 億元，年減 4.5%。林政勲說，去年營運辛苦受到許多挑戰，包含電腦等消費性產品在疫情間已提前購買、房地產市況萎縮、解封後掀起出國潮擠壓可支配所得等。

不過，全國電去年受惠政府的汰舊換新、節能補助政策，冰箱業績成長 5%、冷氣空調大增逾 10%，看好政策延續下，且主要是補助該兩項大型家電，預期冰箱與冷氣空調業績會持續成長。

林政勲指出，儘管不利因素今年仍持續存在，但對今年景氣審慎樂觀，尤其外界都對下半年復甦正向看待，預期公司業績也有機會下半年優於上半年。