東元與日本三井物產合資印度廠啟用 有望再擴展至東南亞

東元 (1504-TW) 今 (29) 日宣布與日本前三大商社之一的三井物產，合資在印度設立的產銷中心 TEMICO(TECO Mitsui Corporation)今日正式啟用，主要生產工業用超高效率低壓馬達和電動車動力模組，未來將優先聚焦在印度國內市場，未來不排除擴展至東南亞等其他市場。

東元印度班加羅爾廠產銷中心 TEMICO，是繼墨西哥高效率低壓馬達工廠後，今年新啟用的第二座高效率馬達廠。東元持股 TEMICO 超過 50%，並將提供電動車動力系統的製造，以及超高效率工業馬達的生產及銷售；三井則負責推展搶進印度國內電動車市場商機。

未來在 TEMICO 新廠，主要生產工業用超高效率低壓馬達和電動車動力模組。 工業馬達方面，已與多家大型 OEM 客戶洽談供應中。電動車動力系統銷售方面，目前已與兩家印度大廠洽談供應。

負責建廠相關事宜的 TEMICO 董事連昭志表示，TEMICO 是東元全球佈局的第五個生產基地，未來也不排除供應產品至其他東南亞市場甚至非洲市場，縮短供應鏈長度，因應在地製造的短鏈趨勢。

TEMICO 工廠座落於印度第三大城、有印度矽谷之稱的班加羅爾 (Bengaluru)，占地約 18500 平米，工廠所在的 Aero space 工業園區是由東元集團關係企業世正開發所經營，地點就在國際機場南方 2 公里內，工廠採用自動電工設備、無溶劑凡立水設備、及自動噴漆 / 烘乾設備等，是一座自動智能化的生產線。

東元集團會長黃茂雄同時擔任 TEMICO 董事長，他指出，建廠目標特別重視建立關鍵製程之自製能力以及符合節能、減排之永續經營， 預計於 11 月 29 日開幕之後開始試量產，待印度官方檢查通過核發 BIS(產品認證)，即可正式對外營運。

東元董事長邱純枝表示，此次投資建立生產線及銷售中心將形成「在地銷售網路」及「區域生產工廠」之產銷模式，攜手和實力堅強的商業夥伴「三井物產」，一起在當地做較大規模的擴張，並利用印度當地化供應鏈，將東元長期在印度的耕耘與累積的經驗加乘。