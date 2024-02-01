正隆年前展開六大關懷活動 15年來關懷超過10萬戶家庭

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-01 11:55

紙業大廠正隆 (1904-TW) 秉持「愛不紙息」精神，在農曆年前向第一線資收個體戶送上關懷，且攜手地方政府與 4 家 NGO，在年前展開六大送暖行動，發揮企業正向影響力。正隆表示，15 年來已累積關懷超過 10 萬戶家扶受助家庭。

正隆自 2009 年起，連續 15 年不間斷響應「寒冬送暖關懷家扶弱勢家庭活動」，動員全台企業志工，實際參與全台 160 場活動，表達對弱勢家庭的關懷。

正隆表示，六大送暖行動包括關懷桃園市與台中市共 163 位資收個體戶、捐贈台中地區 400 位弱勢資收個體從事資源回收工作時所需的物品、陪伴獨居長輩、關懷安養中心長輩、送暖 9600 戶家扶受助家庭，以及營造 80 座優質乾淨衛廁。