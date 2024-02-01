中國股市再度跌破2,800點 超過80家上市公司出手護股價

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-01 12:00

中國周三（31 日）晚間超過 80 家上市公司公布回購方案，且不乏產業龍頭，顯示滬指再度跌破 2,800 點，促使多家上市公司出手護股價，提振信心。

據《中國基金報》報導，三一重工 (600031-CN) 董事長向文波提議以人民幣（下同）6 億元—10 億元回購公司股份，回購價格每股不超過 18 元。凱萊英 (06821-HK) 表示，擬以集中競價交易方式回購公司 A 股股份，用於後續員工持股計畫或股權激勵及註銷減少註冊資本，回購資金總額不低於 6 億元。

中微公司 (688012-CN) 董事長尹志堯也提議回購股份。中微公司說，為增強投資者的信心，並促進公司穩定健康發展，尹志堯周三提議透過集中競價交易方式回購股份，回購資金總額不低於 3 億元。

Wind 數據顯示，今年以來，有 485 家上市公司回購股份，回購金額超過 151 億元，還有 280 多家上市公司的回購「在路上」。

不少市場人士認為，過往數據顯示，「回購潮」多出現在市場底部時期。在市場低迷時期，股份回購可向市場釋出股價被低估的信號，並增加市場流通資金，有助於提振市場信心和風險偏好。

浦銀國際認為，過去十年，A 股和港股出現回購潮的時候，大盤指數往往處於低點，而回購潮結束後三個月內大盤指數均出現正回報。今年以來，無論是 A 股還是港股，回購都出現加速，可能有助於 A 股和港股資金面。