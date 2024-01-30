〈陸港盤後〉中國恒大清算令發酵 A股三大指數大跌

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-30 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（30 日）收盤同步大跌，創業板指跌破 1,600 點，中國恒大 (03333-HK) 清算令持續發酵，顯示中國決策官員必須採取更多措施，以重振投資人信心。

滬指周二收盤重挫 1.83% 報 2,830.53 點，深成指驟跌 2.4% 報 8,375.98 點，創業板指重摔 2.47% 報 1,583.77 點；兩市成交額合計人民幣 6,637 億元，「北向資金」淨買入 17.34 億元。

釀酒、房地產、半導體類股大幅下挫，媒體、醫藥、食品飲料、石油、有色、汽車、金融等族群同步走低。

香港恒生指數周二收盤大跌 2.32%，報 15,703.45 點，恒生科技指數重挫 3.27%，報 3,098.87 點。

中國恒大在周一晚間表示，香港高等法院已經頒布清算令，且安邁顧問董事總經理 Edward Simon Middleton 及黃詠詩獲委任為共同及各別清算人。

據《券商中國》報導，Middleton 和黃詠詩在公司清算方面有較多經驗，曾擔任雲頂香港、百田石油、皇冠環球集團等清算人。

此外，中國恒大表示，自周一上午 10 時 18 分起暫停股票買賣，並將繼續停牌，直到另行通知。

《彭博》指出，中國上周傳出的人民幣 2 兆元救市計畫消息，以及中國人民銀行（央行）宣布降準，都曾提振投資人的信心，但中國政府未能進一步採取措施，最終股市反彈後繼無力。

Union Bancaire Privee 亞洲股票研究部門主管 Kieran Calder 表示：「我們的觀點是，在房地產行業的問題最終得到解決之前，投資人的信心無法回升。持續不斷的消息證實房市危機仍然很嚴重，而且不容易化解。」

Abrdn Asia 亞洲股票投資總監 Xin-Yao Ng 說，中國央行上周宣布降準的，令市場感到驚訝，但這些措施比較貨幣化，且零散，中國需要大規模財政刺激措施提振信心。