鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-29 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（29 日）收盤齊跌，滬指再度跌破 2,900 點，利空是香港法院頒布中國恒大 (03333-HK) 清盤令。

滬指周一跌 0.92% 報 2,883.36 點，深成指大跌 2.06% 報 8,581.76 點，創業板指重挫 3.49% 報 1,623.81 點，兩市成交額合計人民幣 8,052 億元，「北向資金」淨賣出 5.92 億元。

汽車、旅遊、半導體、房地產、券商、醫藥等類股走低，光電、鋰礦、CPO 等族群大幅下挫，銀行股逆勢走高。

香港恒生指數周一收盤漲 0.78%，報 16,077.24 點，恒生科技指數漲 0.54%，報 3,203.59 點。

香港司法機構網站發布公告，香港高等法院於周一 9 時 30 分舉行針對中國恒大的清盤呈請聆訊，最終法院頒布清盤令。

法官說，中國恒大債務重整方案欠缺進展，資不抵債，正式頒令中國恒大清盤。

恒大集團執行總裁肖恩周一對此表示，客觀上集團經營面臨巨大困難，資源極其有限，債權人初步投票情況並未達到預期，恒大地產已被中國證監會立案調查，公司也認為無法滿足境外債務重整關鍵環節的相關法定條件，這些情況導致不確定性不斷強化，以致債務重整方案最終難以落實。

肖恩說：「今天法院的裁決結果和我們的初衷相悖，對此我們只能表示已盡全力，非常遺憾。」

北京金訴律師事務所主任王玉臣表示，清盤令是一種法院頒發的命令，要求一家公司停止運作，變賣所有資產，按照一定順序償還債務，最終解散公司。清盤令的目的是為了保護債權人和股東的利益，避免公司繼續經營造成更大損失。

王玉臣表示，清盤令分為兩種類型：自動清盤和強制清盤。自動清盤是由公司成員（如股東）或債權人主動申請，通常適用於有償債能力或沒必要繼續經營的公司。

強制清盤是由債權人、公司成員或公司本身向法院申請，通常適用於無力償債或違反法律規定的公司。法院一旦頒布清盤令，公司的所有權利和義務都會轉移給清盤人，由清盤人負責管理和分配公司財產。

在此之前，中國恒大曾提交多次呈請聆訊延期申請。最後一次延期申請公告是在 2023 年 12 月 4 日。香港高等法院批准了延期申請，將聆訊進一步延至今年 1 月 29 日。

中國恒大被下達清盤，是否意味著恒大迎來「全劇終」？資本市場人士表示，「理論上不是，恒大還可以提起上訴」，但清盤程序並不會被暫停。

滙生國際資本公司總裁黃立冲也指出，在法官頒布清盤令後，會提名清盤官，並接管公司業務。在這個過程中，若恒大還能提出一些新的重整方案，有「白武士」入場，恒大在獲清盤官支持後，再提交到法院和債權會議，還是有可能取消或暫停清盤令。