中國11月財新製造業PMI升至50.7 重返擴張區間

最新數據顯示，中國 11 月財新製造業採購經理人指數（PMI）升至 50.7，升至近三個月高點，並重返擴張區間。

《財新網》周五（1 日）公布的 11 月財新製造業 PMI 為 50.7，較 10 月上升 1.2 個百分點，為近三個月高點。

儘管製造業數據報喜，但投資人似乎未領情，上證指數周五早盤跌 0.19%，深證成指跌 0.61%，創業板指跌 0.47%。

國家統計局公布的 11 月製造業 PMI 為 49.4，較 10 月回落 0.1 個百分點，仍處於萎縮區間。

儘管景氣恢復，但製造業企業在徵才方面態度仍偏謹慎，11 月就業指數在過去九個月內第八次處於萎縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前宏觀經濟回升，居民消費穩步提升，工業生產扎實推進，市場預期亦有所改善。

不過，王喆坦言，受各種不利因素影響，內外部需求仍有不足，就業壓力仍然偏大，經濟回升基礎還需進一步鞏固。

展望未來，王喆說，政策層面仍需圍繞擴大消費、增加收入、促進就業、穩定預期做文章，考慮到第 3 季經濟成長略超預期以及第 4 季低基期效應，全年經濟成長目標完成在望，各項政策應更著眼長遠，夯實經濟長期成長基礎，提振市場主體信心。