盤中速報 - S&P 500大跌1.02%，報4874.69點
鉅亨網新聞中心 2024-02-01 03:30
截至台北時間01日03:20，S&P 500下跌50.28點（或1.02%），暫報4874.69點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.24%
- 近 1 月：+3.25%
- 近 3 月：+18.19%
- 近 6 月：+7.48%
- 今年以來：+3.25%
焦點個股
S&P 500成分股以洛克威爾自動化(ROK-US)領跌。洛克威爾自動化(ROK-US)下跌15.84%；MarketAxess Holdings Inc.(MKTX-US)下跌15.43%；泰瑞達公司(TER-US)下跌7.83%；Google(GOOGL-US)下跌6.56%；Google(GOOG-US)下跌6.45%。
部分成分股表現相對穩健，Paramount Global - Class B(PARA-US)上漲7.93%；史賽克公司(SYK-US)上漲7.81%；愛德華生命科學(EW-US)上漲6.83%；波音(BA-US)上漲5.68%；Fortive Corp(FTV-US)上漲5.29%。
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