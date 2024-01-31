南俊國際出貨回溫去年Q4轉盈 自結2023年EPS 0.08元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 18:11

南俊 (6584-TW) 在去年第四季起通用型伺服器導軌出貨回溫同時，不僅毛利率走高，並且在當季達成轉虧爲盈功效，公司公布去 (2023) 年自結損益數字，其中第四季單季毛利率達 23.77%，創近 5 年新高，全年稅後純益 537 萬元，每股純益 0.02 元。

南俊公司表示，2023 年受到客戶去化庫存影響，生產規模普遍偏低，製造成本相對較高，但毛利率仍創新高，主係產品銷售組合優化所致。展望今年，預期通用型伺服器導軌回溫、1/2U 的 AI 伺服器放量出貨、4U 及 7U 的 AI 伺服器陸續量產出貨，整體產品 ASP(平均單價) 持續提高，加上生產規模效益轉佳，今年毛利率表現相對樂觀。

南俊國際由於 5G、AI、車載應用帶動運算需求持續提高，CSP 業者持續擴增資料中心，帶動伺服器強勁需求，新 CSP 客戶及新平台產品量產等效應發酵，隨著伺服器產業景氣谷底回升，預期 CSP 客戶拉貨動能逐漸轉強，加上 AI 伺服器導軌將陸續量產，樂觀看待 2024 年展望。