【量大強漲股整理】AMD財測不如預期，AI股有機會在上嗎?轉機股輪番創下新高下，該如何做挑選?
鉅亨研報 2024-01-31 17:54
今日台股受 (2330-TW) 台積電領跌走弱下，終場下跌 145.07 點，收在 17889.56 點，成交量 2662.15 億元。
看一下三大法人: 外資賣超 124.46 億元；自營商賣超 17.38 億元；投信賣超 22.04 億元；三大法人合計賣超 163.88 億元。
美股四大指數漲跌互見，周三台股漲多修正，電子權值股普遍疲軟，指數開低走低，台股回檔，尾盤因選擇權結算壓低跌破 17900 關卡，今日雖然是收
收量縮黑 K 棒，但守穩十日均線；主要在於 (AMD-US) 超微財測失色領跌、微軟與 Alphabet 財報後也摔，導致 AI 股修正；不過上櫃指數翻紅走揚，日線連三紅，強於大盤，主因全球最大的主權財富基金挪威主權財富基金買進台股 10 大個股；聯準會週二起召開今年 FOMC 會議，市場預期聯準會維持利率不變；科技股超級財報週來臨 (GOOGL-US)Alphabet、(AMD-US) 超微、(AAPL-US)蘋果、(AMZN-US)亞馬遜、(META-US) META，將接力登場，在這些大型科技股大漲推動美股屢創新高後，台股有機會呈現輪動格局，但盤勢主軸仍在電子股上；進入封關倒數，台幣貶值，暫收 31.278 元，大盤進入 17850~18200 點，高檔震盪。
個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，開低走低，最低下探至 626 元，終場收在 628 元； (2454-TW) 聯發科，法說會公布去年 Q4 獲利登五季新高，全年 EPS 48.51 元，為歷史第三高；全球最大的主權財富基金挪威主權財富基金買進青睞股，(8054-TW) 安國漲停，帶動 IC 設計族群紅通通，(6462-TW) 神盾、(6695-TW) 芯鼎、(6243-TW) 迅杰、(6684-TW) 安格，同樣上漲；半導體、電腦周邊走疲拖累，由重電類股領漲，(1519-TW) 華城、(1560-TW) 中砂，成為強力軍；(3362-TW) 先進光，產能逐步開，年底看 3000 萬顆，外資進場助攻股價連三跳，大漲 6.22%；(6667-TW) 信紘科，台積電廠務等業務有斬獲，高檔整理結束，一舉衝上漲停 129 元；(2465-TW) 麗臺，因美超微財報靚，今日再度大漲 7%；蘋果出貨恐銳減，不過看好非蘋手機復甦，尤其折疊手機，(6805-TW) 富世達，觸及漲停再衝天價，(3548-TW) 兆利、(3376-TW) 新日興，漲幅亮眼，AI 的股票則是因為 AMD 財測公布表現平平，未如預期的好相關的供應鏈連帶回檔；(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創、(2356-TW) 英業達，(6669-TW) 緯穎，皆小幅回檔。
而轉機股 (3228-TW) 金麗科，再創波段新高! 領先預告
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