外資翻空賣超124億元 聯手投信大砍晶圓雙雄逾3萬張

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-31 18:06

台股今 (31) 日摜破萬八關卡，三大法人同站在空方，其中，外資終止連八買，翻空賣超台股 124.46 億元，聯手投信大砍晶圓雙雄逾 3 萬張，合計金額達 56.8 億元，不過群創則土洋對作，外資買 1.5 萬張、投信賣 4000 餘張。

三大法人今日同站賣方，外資提款 124.46 億元、投信再度賣超 22.04 億元、自營商也賣超 17.38 億元，三大法人合計賣超 163.88 億元。期貨方面，外資淨空單增加 2396 口至 1526 口。

觀察外資今日操作，賣超最多是聯電，近 2 萬張，台積電也有 6350 張；代工廠的緯創調節近 1.6 萬張、英業達 1.4 萬張，同步減碼神達 5301 張。

傳產股鎖定長榮航逾 1 萬張、陽明 5712 張；金融股提款新光金 9275 張、開發金 5253 張，也調節元大美債 20 正 2、元大美債 20 年、國泰 10Y + 金融債等 ETF。

外資買超方面，群創 1.5 萬張為今日冠軍，其他電子股包含前鼎 3,507 張、鴻海 3,423 張、宏碁 2,883 張；傳產股青睞國統近 5000 張、亞翔 3,096 張。

另外增持部分金融股與 ETF，包含國泰金 3,196 張、元大金 2,882 張、台中銀 2,452 張；群益 ESG 投等債 20+、中信高評級公司債等。