〈聯發科新大樓動土〉將建17層大樓估2027年落成 可容納3000人

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-30 10:46

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日舉辦新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮，公司表示，自 2022 年取得高鐵新竹站專二區開發經營權後，將以四大城市概念，打造結合辦公區域與城市空間的綜合辦公大樓，串聯當地生態與永續建築設計，預計建置地上 12 層、地下 5 層大樓，並於 2027 年落成，落成後可容納 3000 人。

聯發科今日動土典禮大咖雲集，包括聯發科董事長蔡明介、聯發科執行長蔡力行、行政院副院長鄭文燦、經濟部部長王美花、交通部政務次長胡湘麟、竹科管理局局長王永壯、新竹縣縣長楊文科、竹北市市長鄭朝方等。

聯發科指出，此次建築圍繞四大概念，包括「城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳」，串聯當地生態與永續建築設計，屆時可進一步促進新竹高鐵站周邊經濟及商業活動發展。

聯發科說，大新竹地區是科技業的高度聚集地．高鐵新竹站前面積約 5,252 坪的專二區，為高鐵站週邊少數尚未開發的基地，公司考量中長期業務發展及其交通便利性，兩年前自交通部鐵道局標得該區開發經營權，除了興建可容納 3000 人的綜合辦公大樓，更開放地面層供大眾使用，創造綠色智慧城市新地標。

聯發科新建辦公大樓以台灣黃金級 EEWH 綠建築標章規格打造，透過自然採光、外殼遮陽系統、自然通風排氣與智慧照明、環控與節水系統等低耗能建築工法，以低碳永續的設計實踐聯發科技永續發展願景。

聯發科更將建築融入城市，規劃開放地面層與 20% 的室內汽車停車位供民眾使用，並將基地內原有的百年榕樹和「十三甲伯公廟」，打造成為老樹人文公園與市民廣場供民眾休憩。