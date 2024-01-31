〈焦點股〉AMD財測不如預期 廣達、緯創走跌力守5日線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-31 11:14

處理器晶片大廠 AMD(AMD-US)昨 (30) 日發布最新財報，儘管上調 AI 晶片銷售前景，但整理財測不如預期，連帶影響台股 AI 族群走勢。廣達 (2382-TW) 與緯創 (3231-TW) 今 (31) 日開低走低，力守 5 日線。

AMD 預估第一季營收約 54 億美元，可能上下浮動 3 億美元，略低分析師預期的 57.7 億美元，預估本季毛利率為 52%，符合預期。第一季資料中心業務的銷售將持平，AMD 指出，資料中心 GPU 的成長，將抵銷 CPU 季節性的衰退。

不過 AMD 執行長蘇姿丰指出，在雲端方面持續積極與微軟、甲骨文以及 Meta 等大型雲端客戶密切合作，並上調 AI 晶片的銷售前景。