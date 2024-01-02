中國製造業PMI升至50.8 寫下四個月新高

中國製造業供需持續擴張，去年 12 月製造業景氣升至四個月來新高，但企業對用工相對謹慎，人員自願離職後，並未填補空缺，甚至因需求疲弱而削減人手。

《財新網》周二（2 日）公布的數據顯示，去年 12 月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為 50.8，較去年 11 月高 0.1 個百分點，連續兩個月處於擴張區間。

此前國家統計局公布的數據顯示，去年 12 月製造業 PMI 下降 0.4 個百分點至 49.0，與 6 月並列為去年次低。

儘管供需擴張，但製造業就業的壓力仍未緩解，就業指數降至去年 6 月以來最低。企業對用工相對謹慎，人員自願離職後，並未填補空缺，甚至因需求疲弱而削減人手。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，去年 12 月製造業景氣繼續改善，但內外部需求仍然不足，政府仍需鞏固經濟回升基礎，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。

王喆說，中央政府未來提出政策取向時，應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。

展望新的一年，王喆認為，財政政策和貨幣政策尚有空間，政府仍需進一步增強穩就業政策力道，更加凸顯就業優先導向，減輕就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體信心。