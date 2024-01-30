〈財報〉新冠病毒產品需求不減 輝瑞上季意外獲利

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-30 20:26

輝瑞 (PFE-US) 周二 (30 日) 公布的財報令人意外出現獲利，因為新冠病毒產品需求優於預期，而且研究成本下降。

這家美國製藥商第 4 季調整後每股獲利 10 美分。根據 LSEG 的數據，分析師平均預期每股虧損 22 美分。

去年，隨著對疫情的擔憂減弱以及數十億美元的新冠疫苗和治療藥物銷售消失，投資者紛紛放棄輝瑞。

由於其實驗性肥胖藥物受挫，資金外流進一步惡化，導致該公司股價跌至 2020 年疫情大跌期間水平，並在 2023 年蒸發 1000 億美元的市值。

2023 年其新冠病毒產品、抗病毒治療藥物 Paxlovid 和新冠疫苗 Comirnaty 營收為 125 億美元，較 2022 年 570 億美元峰值下降 78%。

輝瑞與德國合作夥伴 BioNTech (BNTX-US) 合作生產 Comirnaty 疫苗。

這家美國製藥商的目標是透過 40 億美元的成本削減方案和內部重組來恢復獲利。

削減到位後，該公司預計將藉由癌症治療增加收入，包括以 430 億美元收購癌症製藥商 Seagen 及其新型 RSV 疫苗。

輝瑞曾在 10 月表示，預計 2023 年 Paxlovid 銷售額將達到 10 億美元，Comirnaty 銷售額將達到 115 億美元。