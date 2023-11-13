輝瑞想在減肥藥市場突圍 試驗結果數據十分關鍵

隨著新冠疫情帶來的收益逐漸消失，輝瑞 (PFE-US) 希望在新興的減肥藥市場中分得一杯羹。

分析師表示，即將公布的輝瑞實驗性肥胖藥物 danuglipron 的數據，對於確定該公司與該領域的主導企業禮來公司 (Eli Lilly)(LLY-US) 和諾和諾德公司 (Novo Nordisk)(NVO-US) 的競爭力至關重要。

去年這些公司透過每周進行肥胖和糖尿病注射，引發了減肥藥品業的淘金熱，例如諾和諾德公司的 Wegovy 和 Ozempic 以及禮來公司的 Mounjaro。它們現在正在競相開發自家治療肥胖和糖尿病的藥物。

投資人正在等待輝瑞在今年年底前公布其每日兩次藥物治療對無糖尿病的肥胖患者的第二階段試驗數據，期待該藥物能達到與禮來公司每日一次的藥丸類似的減肥效果。投資人也渴望輝瑞明年初發布每日一次的 danuglipron 的試驗數據，該藥物被視為更具競爭力的藥物。

輝瑞認為該領域是個重大機遇，因為該公司一直希望從新冠疫情產品需求暴跌中反彈，並扭轉今年約 40% 的股價跌幅。

執行長博爾拉 (Albert Bourla) 年初表示，模仿腸道激素抑制人食慾的肥胖和糖尿病藥物 GLP-1 的市場最終可能成長到 900 億美元，該公司希望以口服藥占有該細分市場的 100 億美元。

自從輝瑞公司 6 月以服用該藥的人的肝酵素升高為由、放棄其每日一次藥丸的試驗後，投資人對輝瑞公司在減肥藥行業的潛力變得更加悲觀。這使得輝瑞只能採用每日兩次的 danuglipron，但華爾街對此並不那麼興奮，因為它不如每日一次的治療方便。

這些試驗的令人鼓舞的結果可能會引發人們對輝瑞公司的熱情，這種熱情曾推動今年諾和諾德和禮來公司的股價上漲。

Cantor Fitzgerald 分析師 Louise Chen 表示：「如果輝瑞的數據是正面的，那麼人們或許能夠超越所有這些新冠疫情帶來的影響。」

減肥藥可能對這三家公司都有好處。 口服藥物通常比注射藥物更容易製造，並且更方便醫生開藥和患者服用。隨著藥物需求的飆升，藥丸也可能有助於緩解困擾許多注射劑的供應限制。