醫保數據證明 禮來減肥藥Mounjaro比諾和諾德Ozempic有效

根據周一 (27 日) 發布的針對現實世界數據的大型分析，對於超重或肥胖的成年人來說，重磅糖尿病藥物 Mounjaro 比另一種廣受歡迎的治療藥物 Ozempic 更有效。

Truveta Research 的研究顯示，與服用諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 的 Ozempic 的患者相比，服用禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 的 Mounjaro 的患者減肥的可能性明顯更大，並且在特定時間點體重下降幅度更大。該公司收集並分析來自一系列醫療保健系統的患者數據。

美國批准用於減肥的藥物和類似療法的需求激增，因為它們能夠幫助患者逐漸減輕多餘的體重。今年的消費熱潮推動了禮來公司和諾和諾德的股價上漲。

Mounjaro 和 Ozempic 僅被批准用於治療 2 型糖尿病，但許多人額外每周注射一次來減肥。

之前的對照組研究 (head-to-head clinical trials) 也同樣證明，對於患有第 2 型糖尿病的成人患者來說，Mounjaro 在減重和控制血糖方面比 Ozempic 更有效。

但周一的研究證實了 Mounjaro 在現實環境中優於 Ozempic 的優勢，特別是在超重或肥胖的成年人中。值得注意的是，Truveta Research 稱，尚未對該族群進行對照組臨床試驗。

禮來公司正將 Mounjaro 與 Wegovy 進行比較；Wegovy 是一種被批准用於減肥的高劑量 Ozempic 版本，正在進行針對肥胖或超重患者的臨床試驗，但結果要到明年才會公布。

該研究的作者 Truveta Research 副總裁史塔基 (Nick Stucky) 博士發表聲明表示，「我們已經能夠在隨機臨床試驗之前比較這兩種重要減肥藥物的對照組功效。」「這項研究可以幫助了解今天的患者護理和結果，而不是幾個月後。」

Truveta Research 專門檢查約 18000 名超重或肥胖成年人的醫療保健數據，這些成年人在 2022 年 5 月至 2023 年 9 月期間首次開始服用 Mounjaro 或 Ozempic。其中近 52% 的患者患有 2 型糖尿病。

研究人員發現，服用 Mounjaro 的患者減重 15% 的可能性是服用 Ozempic 的患者的三倍。服用 Mounjaro 的患者達到體重減輕 10% 的可能性提高了 2.6 倍，減輕體重 5% 的可能性提高了 1.8 倍。

Truveta Research 指出，服用 Mounjaro 的人在特定時間點的體重也出現了「顯著大幅下降」。

服用 Mounjaro 的患者 3 個月後體重減輕了 5.9%，而服用 Ozempic 的患者體重減輕了 3.6%。6 個月後，服用 Mounjaro 的患者體重減輕了 10.1%，而服用 Ozempic 的患者體重減輕了 5.9%。1 年後，服用 Mounjaro 的人體重減輕了 15.2%，而服用 Ozempic 的人體重減輕了 7.9%。

Truveta Research 也發現，沒有罹患第 2 型糖尿病的患者比患有第 2 型糖尿病的患者體重減輕更多。但 Mounjaro 和 Ozempic 在兩個人群中的有效性差異相似。

服用 Mounjaro 和 Ozempic 的患者胃腸道不良事件發生率相似。

Mounjaro 和 Ozempic 都是每周注射一次，透過模仿腸道中的某些荷爾蒙來改變患者的飲食方式並導致食慾下降。它們都有使用相同活性成分的減肥藥物對應物：禮來公司新批准的 Zepbound 和諾和諾德公司的 Wegovy。

Ozempic 和 Wegovy 僅模仿一種稱為胰高血糖素樣勝肽 - 1 (GLP-1) 的飢餓調節激素。同時，Mounjaro 和 Zepbound 模仿 GLP-1 和另一種稱為葡萄糖依賴性促胰島素多肽 (GIP) 的激素。GIP 被認為可以改善身體分解血糖的方式。

這種差異意味著 Mounjaro 和 Zepbound 在調節食慾和血糖水平方面具有雙重作用。部分專家表示，與僅針對 GLP-1 的藥物相比，這可能會帶來更顯著的減肥效果。

在一項針對 2500 多名肥胖但非糖尿病成年人的後期研究中，服用 5 毫克 Zepbound 72 周的人平均體重減輕約 16%。較高劑量的藥物與較多的體重減輕有關，15 毫克劑量平均可減輕 22.5% 的體重。

根據美國國立衛生研究院 (NIH) 的數據，超過五分之二的美國成年人患有肥胖症。每 11 人就有 1 人患有嚴重肥胖症。