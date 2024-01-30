〈台股盤後〉AI、散熱族群撐盤 最後一盤爆量摜壓收跌85點 守住萬八關卡

台股大盤指數今 (30) 日開低後，受到美超微上調財測激勵，撐盤要角以 AI、散熱族群為主，一度翻紅漲至 18138.74 點，但隨後翻黑震盪走低，最後一盤爆出 215 億大量，一口氣摜壓 44 點，終場跌 85 點或 0.47%，收在最低點 18034.63 點，但仍守住萬八大關，成交量 2872.68 億元。。