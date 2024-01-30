〈台股盤後〉AI、散熱族群撐盤 最後一盤爆量摜壓收跌85點 守住萬八關卡
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-30 14:19
台股大盤指數今 (30) 日開低後，受到美超微上調財測激勵，撐盤要角以 AI、散熱族群為主，一度翻紅漲至 18138.74 點，但隨後翻黑震盪走低，最後一盤爆出 215 億大量，一口氣摜壓 44 點，終場跌 85 點或 0.47%，收在最低點 18034.63 點，但仍守住萬八大關，成交量 2872.68 億元。。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 跌 6 元，跌幅 0.93%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.49%，日月光投控 (3711-TW) 跌 0.73%，台達電 (2308-TW) 跌 2.39%，不過將舉行法說會的聯發科 (2454-TW) 大漲 25 元，漲幅 2.67%。
美超微上調第一季以及全年財測，包括 AI 伺服器以及散熱供應鏈跟著歡呼。台光電 (2383-TW) 大漲 9.04%，一度觸及漲停，技嘉 (2376-TW) 漲 3.39%，廣達 (2382-TW) 漲 3.05%，緯穎 (6669-TW) 漲 2.05%，緯創 (3231-TW) 漲 1.29%。
散熱族群方面，奇鋐 (3017-TW) 強攻漲停鎖住 429.5 元，健策 (3653-TW) 漲逾半根停板，雙鴻 (3324-TW) 也大漲 4.95%，元山 (6275-TW) 漲 3.14%，力致 (3483-TW) 漲 2.17%。建準 (2421-TW)、泰碩 (3338-TW) 同樣紅通通。
今天走勢較弱的個股，包括世界健身 - KY(2762-TW)、現觀科 (6906-TW) 皆跌逾半根停板，波力 - KY(8467-TW) 跌 4.68%，昨 (29) 日掛牌上市的玖鼎電力 (4588-TW) 跌 4.51%，泰金寶 - DR(9105-TW) 也跌 3.96%。
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