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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至8.9元，預估目標價為240.5元

鉅亨網新聞中心 2024-01-29 17:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.96元下修至8.9元，其中最高估值10.82元，最低估值8.26元，預估目標價為240.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 10.82(10.82) 20.86 22.29
最低值 8.26(8.26) 5.42 7.97
平均值 9.11(9.12) 11.99 16.94
中位數 8.9(8.96) 12.12 19.12

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 45,416,000 60,980,000 69,066,000
最低值 42,138,780 36,827,000 49,347,140
平均值 42,968,050 48,641,360 58,791,200
中位數 42,711,000 48,962,990 58,494,810

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 30.05 16.38 5.67 0.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		 64,646,836 52,228,457 38,512,743 31,093,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。




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