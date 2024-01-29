鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至8.9元，預估目標價為240.5元
鉅亨網新聞中心 2024-01-29 17:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.96元下修至8.9元，其中最高估值10.82元，最低估值8.26元，預估目標價為240.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|10.82(10.82)
|20.86
|22.29
|最低值
|8.26(8.26)
|5.42
|7.97
|平均值
|9.11(9.12)
|11.99
|16.94
|中位數
|8.9(8.96)
|12.12
|19.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|45,416,000
|60,980,000
|69,066,000
|最低值
|42,138,780
|36,827,000
|49,347,140
|平均值
|42,968,050
|48,641,360
|58,791,200
|中位數
|42,711,000
|48,962,990
|58,494,810
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.05
|16.38
|5.67
|0.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
|31,093,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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