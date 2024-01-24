〈金龍年招財術〉上海商銀贈高資產客戶錢母 完成任務免費領發財金、發財水

金龍年將至，上海商銀 (5876-TW) 舉辦多項賀新春活動，將延續兔年廣受好評的首發錢母熱潮，再次針對高資產客戶發行龍年錢母，祝福客戶財運滾滾來，此外，即日起至 2 月 23 日，客戶前往全台任一分行，出示在上海商銀提款或轉帳 1000 元證明，即可兌換發財金或發財水一份，送完為止。

上海商銀說明，今年的錢母以祥龍與牡丹為設計主軸，搭配今年即將落成啟用的新鑽石總行大樓圖樣，象徵「龍」華富貴 (諧音榮華富貴)，吉祥又喜氣。發財金的部分則以吉祥物 Pukii 及 CB 超人搭配龍年造型。

至於數位帳戶方面，上海商銀表示，開戶就有台幣 20 萬的額度可享 1.96% 優利活存，只要用數位帳戶設定信用卡代扣繳，或有美金 1000 以上的外幣存款，限額還能提高到等值新台幣 30 萬，過年紅包當然是存起來賺利息，讓紅包越來越大包，更方便的是，小朋友只要七歲以上領有身分證，都可以線上辦理上海商銀數位帳戶開戶。

從辦年貨到存紅包，上海商銀推出一系列的好康，還攜手南農電舖讓民眾採買年貨免出門，結帳時只要選台灣 Pay，還有好禮享不完。另外，小店家想要接受市面上眾多的行動支付，不用再申請一堆 QR Code，只要申請一個「TWQR」條碼，就可以一應俱全。

「龍年賀歲，財運滾滾來」活動即日起至 2 月 23 日，只要到上海商銀全台任一分行，出示上海商銀 ATM 金額 1000 元 (含) 以上提款 / 轉帳、無卡存款、跨行存款、行動提款不限金額交易明細表、掌上銀 APP 轉帳交易結果頁、全球一路通 APP 登入系統畫面或上海商銀 LINE 好友的兌換券，皆可兌換發財金或發財水一份，數量有限，送完為止。