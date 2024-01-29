三地能源併網目標衝1GW 今年送件申請IPO

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-29 17:50

三地集團旗下三地能源 (6946) 今 (29) 日表示，去年全年已轉盈，今年將進入公開發行階段，也會送件申請 IPO，展望今年，目前已持有 108.18MW 太陽能案場，預計今年再增加 41.5MW，屆時併網後持有案場量將達 140MW，中長期將朝 1GW 目標前進。

三地能源目前資本額 32 億元，大股東為三地集團旗下北基 (8927-TW)、持股比 68%，去年營收占北基 7%、約 5.4 億元，現階段業務以太陽能為大宗，比重約 63%、儲能比重 17%、電動車充電服務占 8% 以及電動巴士銷售 11%。

副總王慧婷表示，隨著掌握的太陽能案場數量增加，發電量也提升，帶動公司去年營運轉盈，去年掌握的案場規模約 108.18MW，今年將增加台南地區 7MW、屏東地區 24MW 的地面型案場，還有屋頂型案場 10.5MW，總計 41.5MW，預期 2025 年掌握的太陽能案場將達 378MW。

電動車充電站方面，王慧婷表示，旗下特爾電力目前全台已建置 51 站電動車充電站，預計今年底進一步擴增至 100 站，因應資金需求，也有計畫舉辦現金增資，籌措約 2 億元資金。