鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-29 13:11

砷化鎵族群全新 (2455-TW) 自今年以來股價低迷，但在微電子以及光電子業務的挹注下，全新今 (29) 日股價有所表態，開低走高，最高來到 131.5 元，漲幅超過 3%，站回 5 日線，力拚站上月線。

全新 2024 年以來股價低迷，終於在月底迎來反彈，今天以 127.5 元開低後走高，盤中最高拉升至 131.5 元，漲幅約 3.95%，成交量超過 4000 張，站回 5 日線，並力拼站回月線。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連 3 賣之後，於上周五 (26 日) 回補 554 張。

全新先前指出，今年會是蓄勢待發的一年，預期微電子與光電子產品都將有雙位數成長的表現，其中微電子成長幅度將高於光電子。微電子產品的成長動能包括 5G 滲透率提高，帶動手機 PA 需求、WiFi 7 迎來元年、中國自製率提升以及車聯網。光電子產品方面，全新表示，以資料中心為主，預期今年可以成長 3 倍以上，訂單能見度已看到年底。