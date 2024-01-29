鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-29 16:20

美國前總統川普黨內人氣高漲，很可能代表共和黨投入 2024 年總統選戰，知情人士透露，假如他重返白宮，計劃向所有中國進口商品課 60％關稅，此舉可能會引發全球貿易戰。

據《華盛頓郵報》上周六（27 日）報導，消息人士表示，川普私底下與多位顧問討論針對所有中國進口商品課微 60％關稅的可能性。

許多專家認為，此舉不但會觸怒北京，對美國乃至全球經濟的殺傷力，也遠超過川普任內發動的貿易戰。

川普在競選期間已公開支持降低中國對美國的貿易地位，此舉勢將導致全球兩大經濟體之間的關稅激增。美國若取消中國最惠國待遇，可能會導致美國對中國進口貨物課徵超過 40% 的關稅。

分析師認為，今年美國總統大選，無論誰獲勝，一些行業都將面臨一場艱苦戰鬥。

撰寫中國褐皮書的 Shehzad Qazi 警告，川普和美國總統拜登對中國的激進立場可能「讓投資者和企業決策者感到不安」。

Portfolio Wealth Advisors 總裁 Lee Munson 認為，對輝達等晶片製造商來說，川普與拜登都不是好消息，但川普可能帶來更大風險。

「當你看到川普時，會發現他善變，他甚至可以直接關斷水龍頭...... 告訴輝達，他們什麼都賣不出去。」他說。