川普連續發文：美國悲傷的一天

美國科羅拉多州最高法院周二（19 日）做出判決，前總統川普在該州不具 2024 年總統選舉黨內初選資格，川普對此在社交平台上發布多條帖文，表示這是「美國悲傷的一天」。

川普周二晚間在社交平台上分享了幾段福克斯新聞節目的影片，喬治華盛頓大學法學教授喬納森 · 特利等分別在節目中表示，不同意科羅拉多州最高法院的判定。「這個國家是一個火藥桶，而這個法院只是在向它扔火柴。」特利說，「對那些自稱試圖保護民主的人來說，這無疑是我一生中見過的最反民主的看法。」

川普周三在一篇帖子中寫道：「對我國來說是多麼恥辱！！！」他還在另外一個帖子中暗示美國正成為一個「香蕉共和國」。「拜登應該放棄所有這些針對我的虛假政治指控，包括刑事指控和民事指控。我面臨的每一個案件都是司法部和白宮的工作。我國以前從未發生過這樣的事情。香蕉共和國？？？干預選舉！！！」特朗普稱。他接著發帖稱：「美國悲傷的一天！！！」

科羅拉多州最高法院周二（19 日）做出判決，由於川普涉及 2021 年 1 月 6 日國會山騷亂事件，他在該州不具參加 2024 年美國總統選舉黨內初選的資格。川普團隊將向聯邦最高法院提起上訴。

《華盛頓郵報》指出，相關判決雖然只適用於科羅拉多州，但如果在其他州產生示範效應，川普將很難獲得共和黨總統候選人提名。隨著大選年到來，美國政治極化可能會加劇，國內民意也將更加分裂。