「關稅人」重出江湖 川普競選政見喊「以眼還眼、以關稅還關稅」

美國前總統川普 (Donald Trump) 在任期間顛覆了美國延續數十年的傳統貿易政策、向中國發動關稅戰，並退出與歐洲、日本等盟國的貿易協議。如今他準備爭取在 2024 年代表共和黨角逐美國總統的機會，一旦他重新入主白宮，各國恐怕必須做好迎接更多貿易對抗的準備。

自稱「關稅人」(Tariff Man) 的川普一直在為第二任期內的一系列保護主義措施做準備，主要是對中國和其他國家的進口產品課徵新的關稅。

《華爾街日報》(WSJ) 報導，在競選文宣和媒體採訪中，川普提出對所有進口產品課徵 10% 關稅，以及對稅率較高國家課徵相應關稅等「以眼還眼、以關稅還關稅」的措施。他還希望取消與中國的正常貿易關係，提高從玩具、飛機到工業原料等所有商品的進口關稅。

川普和拜登政府前貿易官員、現任職於政治風險顧問機構歐亞集團 (Eurasia Group) 的 David Boling 表示：「對川普來說，貿易是他的全部，貿易政策就是外交政策。我們應該預期在他上任第一天會發生一些事情。」

即使川普的主要目標仍是中國，他也暗示將在軟體、網路訂閱和其他數位服務課稅問題上與歐洲國家對抗。他先前表示，拜登政府與 13 個印太國家簽署的經濟合作協議「一落地就會陣亡」。

貿易分析師表示，一旦川普提出的政策上路，將撼動美國經濟和國際關係。新關稅不僅將加劇與中國的緊張關係、讓盟國感到不安，還可能招致報復行動。雖然一些美國工業可因此受到保護，不受外國競爭影響，但部分工業將面臨更高的原料進口成本，恐導致近年攀高的通膨再次飆升。

不過，美國外交關係委員會的貿易政策研究員 Inu Manak 認為，就算川普再度當選，他也不太可能落實他所提出的貿易政策。 Manak 表示，對所有進口商品普遍課徵 10% 關稅的措施，將引發通膨，因此不太可能全面實施。

無黨派親商研究組織「稅務基金會」(The Tax Foundation) 預估，10% 關稅將使美國消費者和企業的稅務負擔增加 3000 億美元，導致美國經濟萎縮 0.5%，消滅超過 50 萬個就業機會。保守派團體「美國行動論壇」(American Action Forum) 也稱，關稅加上潛在的報復性關稅，將使美國經濟成長率下滑近三分之一。